Get Hired: la nueva plataforma de empleos diseñada para mujeres en tecnología

Encontrar un empleo muchas veces puede ser desafiante, y especialmente cierto en el caso de las mujeres que quieren entrar y crecer en la industria tecnológica, que está tradicionalmente dominada por hombres. De acuerdo a un estudio realizado por el Grupo de Expertas/os “Igualdad de género en la sociedad digital” (GEIGSD), en América Latina, menos del 20% de las vacantes tecnológicas están ocupadas por mujeres, lo que hace que el sector sea poco diverso e inclusivo.

Pensando en esta problemática, Laboratoria -organización que busca formar y propiciar la empleabilidad de más mujeres en el sector tech- acaba de lanzar la plataforma Get Hired, que apunta a conectar las necesidades de las mujeres que buscan empleos de calidad en la industria tecnológica con las empresas y organizaciones que tienen vacantes abiertas.

“Nuestro compromiso con generar una economía más diversa en América Latina, va más allá con la formación de las profesionales. Sabemos que encontrar trabajo puede ser complejo, sobre todo para mujeres que quieren entrar y crecer en el mundo tech. Es por esto que, con esta iniciativa, esperamos seguir aportando al crecimiento y desarrollo de las mujeres en la industria TI”, señala Belén Recabal, Product Manager Alumnae de Laboratoria

En efecto, Laboratoria ha logrado que las estudiantes transformen sus vidas, aprendiendo habilidades para una nueva carrera y mejorando sus perspectivas salariales. Según el noveno estudio salarial TIC 2021, realizado por la consultora It Hunter, entre los salarios de cargos de especialistas más requeridos se encuentra el Desarrollador Front-end, quienes perciben un sueldo mínimo de US $1.200 y máximo de US $2.800 en una gran empresa.

En este contexto, Belén Recabal, Product Manager Alumnae de Laboratoria explica que “Get Hired abre una nueva oportunidad para que muchas mujeres puedan acceder a empleos de calidad en la industria tecnológica y conectarse con empresas que están necesitando talento”. Esta oferta de empleos que presenta Get Hired va en línea con los puestos tecnológicos más demandados en el último tiempo.

De acuerdo al estudio del Sence, los perfiles más buscados en términos de vacantes declaradas fueron Desarrolladores de Software, Desarrolladores FullStack, BackEnd, FrontEnd e Ingeniero de Software.

Cualquier mujer que quiera encontrar empleos en el área de tecnología, especialmente en México, Colombia, Perú y Chile, puede hacerse parte y recibir este contenido, que se envía de manera mensual.