Escolares no se alimentaron durante la huelga

Presidente del Congreso, Luis Galarreta, denuncia que niños más pobres fueron los más afectados.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, denunció y lamentó ante la Representación Nacional que los Ministerios de Educación y de Desarrollo e Inclusión social no tuvieron una reacción política y social durante la huelga magisterial por lo que los niños más pobres de los colegios se quedaron sin desayuno durante todo el tiempo que duró el paro.

Desde su curul dijo:“Estoy aquí presidente para hacer una denuncia muy seria, una denuncia que la opinión pública debería saberlo que el 21 de agosto envié un oficio al Poder Ejecutivo y lamento haberlo hecho en esa fecha porque lo tenía una semana antes, pero mi gestión como presidente del Congreso no me permitía en ese momento hacer rápido ese trámite”.

El titular del Parlamento indicó que no hubo una acción inmediata para que ninguno de estos niños se haya quedado sin desayuno y sin alimentarse. “Qué pena, lamento y le pido perdón a los padres de familia de estos niños que no hice la carta antes, porque si seguro hacía la carta el 12 de agosto esto empezaba el 13. Es lamentable señor presidente, más allá de esta interpelación. Esto es un hecho concreto que han sufrido estos niños en los colegios por una falta de reacción y de fibra social que creo no la conocen o no la tienen en el gobierno”, señaló.

En otro momento, hizo hincapié que nadie del Gobierno se percató que a la semana y media que empezó la huelga los niños se iban a perjudicar en su alimentación porque sus padres los mandan al colegio pensando en que sus hijos se van a alimentar gracias a esos programas alimenticios.

Me gusta: Me gusta Cargando...