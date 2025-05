Deuda millonaria reclaman dueños del restaurante Comixs

En una constante incertidumbre, viven hace más de tres años los ciudadanos chinos John Chung Sam y esposa, Lieling Liang, propietarios del local donde funciona el conocido restaurante Comixs, ubicado en Miraflores, ya que, desde el 2019, su inquilino tiene una deuda que asciende a US$ 195,000.00.

El contrato con Comixs Restaurante Bar SAC, se suscribe desde setiembre del 2014 pero entra en vigencia desde enero 2015 ya que llegaron a un acuerdo de periodo de gracia ya que comenzarán a implementar el local, los trámites de funcionamiento, entre otros. Lamentablemente durante ese tiempo de gracia, Comixs Restaurante SAC no logra concluir lo señalado y las partes acordaron firmar una cláusula adicional el 28 de enero del 2015 con duración de un mes, es decir, hasta el 28 de febrero del 2015 y el compromiso del arrendatario del pago de US$ 40,000.00 correspondientes al pago adelantado de marzo, abril y mayo del mismo año.

El 26 de octubre del 2015, las partes firman la segunda cláusula adicional en donde el periodo de gracia se amplía del 01 de junio al 30 de setiembre del 2015 y que la vigencia del contrato se ampliaba a 8 años que corría del 01 de enero del 2015 y ratificaron las demás partes del contrato. Sin embargo, Comixs Restaurante Bar SAC, no pagó el alquiler de manera mensual y los meses que lo hizo, fue de manera parcial. En la carta notarial enviada el 04 de mayo, indica que no han pagado el alquiler desde mayo del 2019 y que a la fecha la deuda es de US $195,000.00.

Sin embargo, de manera astuta, el inquilino ha creado diversas razones sociales como A Y B Virgen de Guadalupe SAC además de A Y B Universal EIRL con la finalidad de no cumplir con sus obligaciones contractuales, sumado a ello, ha sido clausurado en varias ocasiones por no cumplir con las disposiciones municipales como Insalubridad, recientemente, por no contar con certificado de Defensa Civil por no contar con normas de seguridad y no pagan los arbitrios municipales desde el 2019. Lo curioso de este caso, es que uno de los accionistas de A Y B Virgen de Guadalupe SAC ha sido el General PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya junto con su hermano, José Antonio Begazo de Bedoya y su hijo, José Antonio Begazo Ramos.

Según explica Chung Sam, la deuda no podrá ser cobrada ya que el asesor jurídico con la que suscribieron el contrato en aquel entonces, no estableció garantías que podrían respaldar eventualidades como éstas y de manera malintencionada, el arrendatario ha suspendido las actividades comerciales de la empresa inicial, comenzar un proceso de liquidación de la misma, pues al no tener la empresa los fondos requeridos, se convierte en una deuda impaga, lo cual, afectaría a los esposos de nacionalidad China ya que, como todo emprendedor, el local en mención, está hipotecado y vienen pagando la deuda con una entidad bancaria, solicitando refinanciamientos y pagando elevados intereses.