Cuide su bolsillo: 5 pasos para NO sobreendeudarse en Semana Santa

El portal peruano www.holaandy.com da algunas recomendaciones para disfrutar de los días de Semana Santa sin sobreendeudarse, ni asumir altos costos de interés.

A puertas de celebrarse Semana Santa, muchos son los que optan por tomarse un descanso y darse unas pequeñas vacaciones, ya sea viajando al interior del país o hacer paseos cortos dentro o a los alrededores de la capital.

Gastos cotidianos, pagos y responsabilidades financieras, conlleva a que muchos peruanos reduzcan su presupuesto o no aprovechen estos días de relax junto a sus seres queridos. Es por esta razón que www.holaandy.com , portal peruano de préstamos por internet de manera formal y segura, da siete pasos a tomar en cuenta para no sobreendeudarse en Semana Santa.

Evitar la tarjeta de crédito. El hacer uso de la tarjeta de crédito puede llevar al sobreendeudamiento debido a las altas tasas de intereses que se suman al hacer uso de ella. Es por ello que se recomienda disponer de un efectivo extra que no implique el uso de la tarjeta.

Buscar otras alternativas. Hoy en día en el mercado existen diversas modalidades de financiamiento que no implica acudir al banco tradicional. Portales web confiables como www.holaandy.com que presta dinero desde S/.500, puede ser una gran alternativa. De esta manera se evita caer en manos de prestamistas informales o en páginas que piden adelantos para el desembolso de un préstamo como parte de una estrategia de estafa.

Solicitar montos menores. Si no se cuenta con un suficiente presupuesto, prestarse una mínima suma de dinero será lo más prudente en esta ocasión. Con solicitar una suma de S/.500 el solicitante podrá estar tranquilo frente a alguna eventualidad financiera en esas fechas.

Financiamiento corto. Si solicita un préstamo por internet lo más conveniente será pagarlo en el menor tiempo posible. Si lo requiere a través de www.holaandy.com lo podrá pagar entre una a tres cuotas dependiendo el perfil del usuario.

Corroboración de información. Dado a la aparición de portales web dedicadas a sorprender y estafar; antes de iniciar algún proceso de préstamo se deberá constatar la veracidad de la empresa, verificando la vigencia de la misma en la Sunat o confirmando la certificación SSL (por medio de un candado en la parte inferior izquierda de la página web), se puede asegurar la autenticidad y seguridad del portal web seleccionado.

¿Cómo adquirir el préstamo en www.holaandy.com?

En solo tres sencillos pasos, el dinero estará abonado en la cuenta bancaria del solicitante.

• Seleccionar el monto. Como primer paso se deberá seleccionar el importe y el número de cuotas deseados. El usuario solicitante podrá disponer hasta S/. 2,000 si es cliente recurrente o desde S/.500 si es que lo solicita por primera vez. Los plazos a pagar se proponen entre una y tres cuotas dependiendo el perfil del usuario.

• Completar un formulario. Una vez seleccionado el importe a solicitar y las cuotas a pagar, se deberá llenar un formulario para detallar los datos personales como DNI, nombre, apellidos, teléfono celular, correo electrónico, entre otros.

• Dinero en 1 hora. Finalmente se deberá ingresar un número de cuenta a nombre del solicitante en los bancos permitidos. A continuación el cliente recibirá en su celular un código PIN como verificación, que deberá ingresar a manera de firma electrónica en el portal web y listo. Una vez aprobado el crédito, en una hora los fondos del préstamo estarán depositados en su cuenta bancaria.

Requisitos:

• El solicitante deberá ser mayor de edad.

• Tener una buena calificación crediticia.

• Deberá tener una cuenta de ahorros.

• Correo electrónico personal activo.

• Teléfono celular activo a nombre del titular.

Con la intención de ayudar a los clientes con las dudas y consultas que tuvieran sobre las condiciones de uso, www.holaandy.com invita a los usuarios a comunicarse vía telefónica al número 01 6409990, vía inbox a través de https://www.facebook.com/holaandy/ o al siguiente correo electrónico: info@holaandy.com.

