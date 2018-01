Es cuestión de tiempo que Kenji Fujimori abandone FP, afirma Becerril

Debe asumir su responsabilidad e irse de agrupación política, dice

La conducta del congresista Kenji Fujimori hace insostenible la relación con Fuerza Popular, por lo que es cuestión de tiempo que abandone la agrupación liderada por su hermana Keiko, afirmó el legislador de este partido, Héctor Becerril.

“El accionar de Kenji Fujimori hace insostenible que se quede en Fuerza Popular; en mi opinión, le falta valor para tomar la decisión de irse, porque incluso están hablando de formar un nuevo partido. Si ya tomó esa determinación debería irse de la bancada. Creo que es inexorable la situación con Kenji y es cuestión de tiempo que salga”, afirmó.

Asimismo, en declaraciones a la Agencia Andina, opinó que deben existir sanciones graduales entre los nueves legisladores de Fuerza Popular que votaron contra la vacancia presidencial, cuando existía una decisión de apoyar dicha moción.

Becerril precisó que existe en la actualidad un proceso disciplinario abierto contra los diez congresistas que votaron contra una decisión de bancada, pero que con extrañeza ve que Kenji Fujimori “está endureciendo su posición hacia el partido y hacia nuestra lideresa”.

“Hay una intención de ser expulsados, pero sin seguir el debido proceso, están buscando apurar los tiempos, nos quieren confrontar para tomar decisiones apresuradas, sin seguir las normas con el objetivo de formar su propia bancada”, señaló.

En ese sentido, refirió que Fuerza Popular está actuando “escrupulosamente” y guardando las formas y el debido proceso, dándoles la oportunidad para que efectúen sus descargos.

“¿Por qué razón?, para que luego no puedan esgrimir con argumentos que no hubo una sanción proporcionada. A muchos de nosotros nos incomoda esta situación y a veces dan ganas de pedir que renuncien o que se vayan, sobre todo con Kenji, pero nosotros no nos vamos a dejar inducir a error, sino que seguiremos el debido proceso”, dijo.

(fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...