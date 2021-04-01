Costa Rica busca conservar superficies terrestre y marina del planeta para el 2030

El gobierno deCosta Rica lidera, en conjunto con el gobierno de Francia y Reino Unido, la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas (HAC por sus siglas en inglés), que reúne a más de 50 países de todos los continentes con el propósito de conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para el 2030, detener la pérdida masiva de especies y proteger ecosistemas clave para el bienestar humano y de la naturaleza.

Esta coalición fue lanzada oficialmente el lunes 11 de enero por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado,durante la cuarta edición del OnePlanetSummint (cumbre mundial a favor de la biodiversidad). Este acuerdo global busca detener la pérdida masiva de especies y proteger los ecosistemas claves para el bienestar humano y de la naturaleza.Se espera que este nuevo acuerdo de defensa ambiental se concrete durante la Convención para la Diversidad Biológica, COP 15, prevista para este año en la ciudad de Kunming, China.

Para el Embajador de Costa Rica en Perú, Don Renato Víquez Jiménez: “el contexto actual nos ha hecho reflexionar a todo el mundo sobre la importancia de proteger nuestro planeta y vivir en un entorno más saludable y sustentable para las próximas generaciones. La pérdida de la superficie biológica y ecológica amenaza la salud y la seguridad de todos los seres vivos. Esta colación nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de un planeta descarbonizado y resiliente”.

MÁS DE 50 PAÍSES COMPROMETIDOS CON EL PLANETA

Según datos de la ONU, el 60 % de los ecosistemas del mundo son degradados y más de un millón de especies, plantas y animales están amenazados con la extinción. En ese contexto, la colación agrupa el compromiso de más de 50 países de todos los continentes, entre ellos los gobiernos de Alemania, Angola, Armenia, Benin, Botswana, Canadá, Chile, Colombia,Costa Rica, Costa de Marfil, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Granada y Grecia.

Igualmente, Guatemala, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Japón, Kenia, Islas Marshall, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República del Congo, Rumania, Ruanda, Senegal, Seychelles, Suiza, Uganda y la Comisión Europea.

Los integrantes de la nueva coalición, en conjunto, albergan aproximadamente el 30% de la diversidad terrestre, una cuarta parte de las reservas de carbono terrestre del mundo, así como el 28% de las áreas prioritarias para diversidad oceánica y más de un tercio de las reserva de carbono oceánico. Con este acuerdo, los gobiernos que copresiden la coalición consideran el 2021 un año de acción urgente sobre la biodiversidad y el clima.

COSTA RICA Y EL FONDO AZUL POR SIEMPRE

El gobierno de Costa Rica, anunció también recientemente, el Fondo Azul Por Siempre, el primer fondo en América Latina, que asegurará la sostenibilidad financiera y la conservación a largo plazo de la biodiversidad marina costarricense.

Ese Fondo tiene el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Asociación Costa Rica Por Siempre. Cuenta con un capital semilla de $3,5 millones, dotación que se procurará aumentar mediante donaciones internacionales, en un esfuerzo por llevar a Costa Rica a estar más cerca de lograr, y mantener, sus metas 30×30 al 2030.