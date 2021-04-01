Ministerio de Cultura aprueba Protocolo Sanitario frente al COVID– 19 en las actividades de enseñanza cultural

Aplicado para entidades del sector público y privado, empresas, organizaciones, asociaciones, promotoras y/o organizadores de eventos, docentes, artistas, técnicos, producción, entre otros.

El Ministerio de Cultura aprobó el Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de enseñanza cultural presencial.

El objetivo de esta norma es establecer medidas sanitarias de vigilancia, prevención y control de la propagación del COVID-19 entre las personas involucradas en la realización de actividades de enseñanza cultural presencial, en espacios abiertos y cerrados. Los aforos permitidos variarán para espacios abiertos y cerrados según los niveles de alerta en cada provincia del país.

Entre sus lineamientos, el presente protocolo dispone que las clases grupales deberán realizarse con hasta un máximo de 20 alumnos, tomando en consideración el área efectiva del salón de clases o espacio (aforo), y tomando en cuenta el disponer de 4 a 5 m2 por alumno para su normal desplazamiento.

Las clases deben durar como máximo 60 minutos y entre clase y clase se dispondrá del tiempo necesario para hacer la desinfección del salón de clases o espacio, equipos y materiales de ensayo; y también para no permitir la aglomeración de alumnos.

También se recomienda disponer descansos de 2 hasta 5 minutos cada 20 minutos, y considerar intervalos para que el alumno pueda recuperar el aliento en caso sea necesario, acomodarse la mascarilla, entre otras actividades.

En base a los protocolos, los interesados, deberán diseñar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y enviar dicho documento por correo electrónico al Ministerio de Salud (empresa@minsa.gob.pe), con lo cual se entenderá que, cuentan con autorización automática para iniciar operaciones. Las autoridades competentes, realizarán la fiscalización de manera posterior.

Las disposiciones en su totalidad se encuentran publicadas en el Diario El Peruano y cualquier persona pueden encontrarlo en este enlace web: https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/1776930-070-2021-dm-mc

Para acceder a más información sobre los protocolos emitidos por el Ministerio de Cultura, la Guía para realizar su propio Plan de Vigilancia, conocer los niveles de alerta por región y provincia dados por el gobierno central, e inscribirse a las charlas gratuitas de capacitación que se realizarán los lunes, miércoles y viernes a las 6:00pm hasta el 19 de abril pueden ingresar a http://www.infoartes.pe/protocolosartes/