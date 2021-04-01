Potsom Posho´II es la tercera área de conservación privada reconocida por el Minam en la región Pasco

Dicho ecosistema conforma un corredor biológico de conservación colindante con la Reserva Comunal Yanesha, protegiendo hábitat de especies como el jaguar y el tapir.

El área de conservación privada Potsom Posho´II es la tercera en su categoría en la región Pasco, reconocida como tal por el Ministerio del Ambiente (Minam) de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial n.° 060-2021-MINAM publicada hoy en el diario El Peruano.

Dicho reconocimiento oficial es por un periodo de 10 años. De esta manera se concreta la participación activa de la ciudadanía en la gestión y protección del patrimonio natural del Perú en estrecha coordinación con el Estado.

Esta nueva ACP se ubica en el sector Alto Iscozacín del distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, en la totalidad (20 hectáreas) del predio privado del ciudadano Rodrigo Francisco Carbajal Mas.

Potsom Posho´II conserva la diversidad de flora y fauna silvestre propia de la ecorregión de bosques húmedos de Ucayali y el ecosistema de bosques de colina baja, característicos por conservar su estructura de bosque primario.

Su territorio alberga una gran variedad de especies arbóreas como el tornillo (con ejemplares únicos de hasta 2 metros de diámetro), copal, palo rosa y sangre de grado, además de especies de palmas y palmeras como la camona, el palmiche y la chontilla.

Asimismo, se pueden encontrar especies de nuestra fauna como el jaguar, puma, perezosos, mono choro, maquisapa, machín blanco, añuje, entre otros.

Al encontrarse en la zona colindante a la Reserva Comunal Yanesha, esta ACP conforma un corredor biológico de conservación con esta área natural protegida que a su vez limita con el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, contribuyendo así a la conservación de especies emblemáticas de fauna silvestre como el tapir o sachavaca, el armadillo gigante y el hormiguero gigante, estas especies clasificadas por la Lista Roja de la UICN en la categoría Vulnerable (VU).

Al ubicarse en un terreno accidentado, el ACP Potsom Posho´II presenta una serie de pequeñas quebradas de agua de manantial que desembocan en la quebrada Conazu, que tiene su naciente en la Reserva Comunal Yanesha, por lo que la conservación de esta área asegura la provisión del recurso hídrico en calidad y cantidad, en beneficio de las poblaciones ubicadas quebrada abajo.

