Contraloría comunica riesgos en construcción de puente peatonal sobre el río Rímac

La Contraloría General identificó riesgos en la actual construcción del puente peatonal sobre el río Rímac que se ubica a la altura de la cuadra 18 de la avenida Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho. La nueva estructura que ejecuta la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) unirá al mencionado distrito con El Agustino, en reemplazo del puente Solidaridad destruido por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero en marzo 2017.

El control concurrente identificó que el proyecto del puente peatonal que se instalará, incumple con la distancia horizontal de seguridad mínima entre el estribo o base donde reposará la estructura, y la línea de transmisión de alta tensión 220 kilovoltios (kV), ambas ubicadas en la margen izquierda del río. Las líneas de transmisión no deberían pasar por encima del puente sino por un costado. Esta situación podría afectar la seguridad e integridad de los usuarios.

Según las disposiciones del Código Nacional de Electricidad, la distancia de la líneas de transmisión de alta tensión cercanas a puentes peatonales no debe ser menor a 2.50 metros para conductores de hasta 23 kV. Para el presente caso de una línea de 220 kV la distancia no debe ser menor a los 4,47 metros, condición que no se cumple según se corroboró en la visita de campo a la zona donde se ubicará el estribo del puente.

Otra situación identificada es que para la ejecución de los trabajos de montaje del puente peatonal la Subgerencia Regional de Infraestructura del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana solicitó autorización de plan de desvío en áreas de uso público a la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la MML. Sin embargo, se autorizó la interferencia temporal de un carril de la Av. Malecón Checa (tramo Jr. La Chasca y Jr. Coyllur) solo por 7 horas y no por las 24 horas que se requeriría por la magnitud de los elementos estructurales metálicos.

Esta situación ha motivado que el 12 de agosto último la empresa contratista solicite la citada ampliación de horario, toda vez que se tenía previsto iniciar los trabajos de montaje del puente peatonal el 5 de octubre de 2019. En ese sentido, se requiere la autorización oportuna por parte de la GTU a fin de no afectar la programación de obra y producir eventuales retrasos.

Así también, se identificó como situación adversa que la Entidad no ha seguido el marco normativo para tramitar la valorización de obra N° 2, respecto a plazos y procedimiento establecido en caso de controversias en la cuantificación y valorización de metrados, situación que podría afectar el cumplimiento del contrato.

Cabe indicar que el puente peatonal tendrá una longitud de 84 metros, compuesto por un doble arco superior y péndolas formadas por tubos de sección circular. Otra meta establecida es la construcción de un sistema de defensa ribereña consistente en muros de enrocado en ambas márgenes, en una longitud de 125 metros y un sistema de traviesas separadas cada 60 metros para proteger el cauce del río.

Recomendaciones

La Contraloría General remitió el informe de control concurrente a la MML con las tres situaciones identificadas con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias, con el fin de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto en curso.

El Informe de Control Concurrente N° 045-2019-OCI/0434-SCC (Periodo de evaluación: 7 de junio al 22 de agosto 2019), se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe

La obra se inició el 26 de junio de 2019 y se proyecta su culminación para el 22 de noviembre de 2019. Registra un avance acumulado ejecutado de 46,36% al 31 de agosto de 2019, siendo el avance acumulado programado para dicho mes de 27,13%, por lo tanto a dicha fecha la obra se encontraba adelantada. La inversión asciende a S/ 12 millones 525 mil.

Me gusta: Me gusta Cargando...