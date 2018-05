Comisión de Fiscalización auscultará presuntas anomalías en Ugel de Huarmaca

La comisión de Fiscalización del Consejo Regional, presidida por el consejero regional Manuel Saona Rodríguez, estará el próximo martes 8 y miércoles 9 en el distrito de Huarmaca con el fin de auscultar los presuntos desatinos económicos e irregularidades denunciados en la Unidad de Gestión Educativa Local- Ugel de esa jurisdicción.

El propio consejero Saona manifestó que verificarán in situ una serie de denuncias como la realizada por el secretario del Sutep de Huarmaca, Prof. Hernando Huancas Huancas, quien dice contar con una relación de 10 trabajadores que han sido beneficiados con jugosas sumas de dinero que van entre 80 mil, 100 mil, 110 mil y 115 mil soles cada uno, so pretexto de que han contribuido en el avance de labores de la Ugel, que son puntuales en sus centros de labores, etc.

Añadió que la autorización de dichos pagos se hizo mediante resolución firmada por el director Flavio Palomino Jibaja Labán. “Es sorprendente la manera cómo se dilapida el dinero; se entendería si fuera una mínima cantidad (la que se les otorgara), pero esto es un abuso y una aberración”, manifestó.

Con fiscalía

El consejero alegó que durante la visita se coordinará con la Fiscalía de la zona para ver el caso de algunos servidores del magisterio y salud que estarían implicados en algunas faltas que condicionan su actitud como tal.

“Veremos algunos temas en el centro de salud de Huarmaca que están pendientes, dado el caso que estamos pidiendo una auditoría al mismo ante tantas denuncias recibidas desde que estaba el anterior director Alcides Obeso Lázaro, que por ello fue removido de su cargo”, indicó.

Colegios

Añadió que en los siguientes días irán igualmente al centro poblado Nuevo San Martín de Congoña, del mismo distrito, para ver la obra de construcción de un colegio que ejecuta la Subregión Morropón-Huancabamba, actualmente abandonada y en peligro de caer.

De igual modo, irán al centro poblado Succhirca para inspeccionar otro local escolar en problemas en cuanto a su construcción, a cargo de la misma Subregión. Ambos cuentan con dos a tres años sin avances. No obstante, ante ello los escolares vienen estudiando en locales en desuso.

