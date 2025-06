Comisión de Constitución y Reglamento recibió a representantes de partidos políticos

Expusieron los principales inconvenientes que han tenido en procesos electorales

Para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió este lunes 10 representantes de esas organizaciones para iniciar un debate electoral.

El presidente del grupo de trabajo, Hernando Guerra García Campos (FP), reseñó al final de las intervenciones que, en común, “se ha señalado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), no producen mucha satisfacción a quienes son sus usuarios directos, que son los partidos políticos”.

“No hay buenos sistemas, no hay buenos horarios, no hay plazos, hay normas muy formalistas, hay críticas sobre la ventanilla única, hay una percepción de desalentar las militancias”, incluso, “se han ofrecido cifras que llaman la atención: cuatro mil, ocho mil militantes, que se quedan sin participar. Y eso es algo que se tiene que revisar”.

Más adelante resaltó su preocupación por escuchar “la unanimidad de todos los representantes que han participado, con términos bastantes duros hacia estos organismos. Vamos a ver cómo incorporamos y cómo tenemos, finalmente, un sistema electoral que fortalezca la democracia y fortalezca a los partidos hacia adelante”.

De esta manera, por Alianza Para el Progreso, Luis Valdez Farías, sostuvo que no solo es cuestión de fortalecer el sistema electoral, sino, lo que es más importante, fortalecer el sistema democrático de nuestro país.

“No cabe duda de que en tanto hagamos respetar la Constitución, con la finalidad de asegurar la participación ciudadana, abierta, amplia, es cuando más estamos trabajando a favor de la constitucionalidad y la gobernabilidad del país”, expuso.

Manifestó que ello no se ha cumplido en este proceso y por eso consideró que debe hacerse un análisis y una evaluación del proceso para que a partir de allí podamos mejorar. Y eso “se inició cuando el JNE pidió al Congreso de la República que suspenda las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), un mecanismo que hubiera permitido filtrar mejor a los candidatos y que a la postre generan inestabilidad en diversos gobiernos”

“Traslado esa responsabilidad a los partidos políticos para que lleven a cabo sus elecciones internas, un proceso regulado a última hora por el JNE, que significó la exclusión de facto de muchos ciudadanos”, precisó.

Seguidamente, el secretario general de Somos Perú, Mario Fernández Garibay, afirmó que, entre los principales problemas que se han hallado en el proceso electoral reciente es la inscripción de candidatos, que es un total fracaso, la ventanilla única, la paridad horizontal, multas electorales, notificaciones.

“Hablamos tanto de reforma electoral, pero consideramos que las instituciones deben estar a la par de la misma”, indicó.

Somos Perú, dijo, presentó más de diez mil candidatos para gobernadores, concejeros y alcaldes provinciales y distritales, y hubo poco tiempo para las elecciones internas, o los candidatos no figuraban en el sistema, las listas se borraban del sistema. Nunca dieron una solución y hubo candidatos que no pudieron participar.

Por su parte, el presidente del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller Gutiérrez, propuso abordar diversas soluciones y cambios estructurales para mejorar el sistema electoral y fortalecer a las organizaciones políticas y, por ende, mejorar, el sistema democrático.

Recomendó proteger el derecho de participación de los ciudadanos. Citó como ejemplo que no se entiende cómo el JNE, a través de su Jurados Especiales Electorales –JEE saque de una lista a un ciudadano “por no poner un curso de dos meses”; y dijo que “la famosa paridad horizontal va en contra del proceso democrático e incluso de la meritocracia”.

A su turno, el representante de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, señaló que “es necesario hacer una reflexión en torno a la reforma electoral que se ha hecho en los últimos tiempos. Se trata de un ‘sancochado’ de normas que poco han contribuido a la democracia en el país”.

“Hay una dictadura del reglamentarismo que le ha dado un poder al JNE para discriminar (y decir) quién puede o no participar en un proceso electoral. Esto ha impedido la participación de muchas listas a nivel nacional, no solo en el proceso de inscripción sino también de tachas. Se presta a un manejo perverso de la autoridad electoral que debe estar por encima de los partidos, pero no puede entrometerse en su accionar”, refirió.

Por Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, afirmó que existe una “absurda burocracia electoral, además que va más allá de la potestad que la Constitución establece”. Dijo que hay órganos electorales que son muy creativos y hay una gran diferencia entre lo que se le exige a un partido, y casi nada a los movimientos regionales.

Manifestó que hay una “importación de normas. Traemos mucha moda. Las PASO, por ejemplo, hay que hacer las elecciones primarias. Cómo se realiza es otro debate. Dicho esto, considero que una reforma debe partir de la visión clara de qué queremos hacer con los partidos políticos”.

El representante de Avanza país, Adolfo Borrero Rojas, planteó que los errores en la aplicación del software electoral trajeron más problemas “para gente que no ha tenido experiencia en inscribir listas”.

Planteó que debe hacerse leyes que permitan la viabilidad del proceso en sí. “Hay gente que ha sido excluida porque los JEE. En este proceso ha habido un sinnúmero de irregularidades. Tiene que subsanarse. El JNE debe responder porque no estuvo a la altura”.

Más adelante, la personera nacional del Partido Político Democrático Perú Libre, Ana Córdova Capucho, aseguró que en el actual proceso se ha incluido nuevos procedimientos como la inscripción electrónica y consideró que el país no está preparado aún para llevar a cabo todo ello.

“En primer lugar, la tecnología que utiliza el JNE fue insuficiente. Colapsó el sistema. El sistema de conectividad de internet en el país es deficiente, especialmente en la selva. El periodo que el JNE estableció (para la inscripción) fue de una semana, y con un sistema colapsado. Ningún partido ha logrado, creo, inscribir todas sus listas”, expuso.

El personero legal del Partido Morado, Henry Tello Godoy, señaló que “existe un cúmulo de normas que no conversan entre sí, y se pierde el norte, como el derecho fundamental de la participación política”.

Coincidió en que el JNE ha sido sumamente reglamentarista, e informó que en el caso de los afiliados, “más de 4145 nuevos afiliados no participaron”, y eso “se tiene que revisar”. Además, criticó, los horarios, el caso de las notificaciones, la ventanilla única, que no sirve, y el registro de organizaciones políticas.

El representante de Juntos por el Perú, Raúl del Castillo Alatrista, coincidió con las preocupaciones que se han expresado y puntualizó algunos temas como que en este proceso electoral “el gran protagonista ha sido el JNE, y también los JEE.

“El registro desalienta la militancia de cualquier organización”, aseguró. Los plazos electorales no se han llegado a cumplir o se hicieron de manera muy forzada. Y ha generado una suerte de zozobra entre los candidatos. “Si un candidato no sabe si es candidato oficial, de qué manera va a realizar su campaña”, se preguntó.

En la estación de participación de los congresistas, Ruth Luque Ibarra (CD-JP) afirmó que es muy interesante poner en la mesa algunos problemas en el proceso electoral. Reflexionó sobre la paridad, que no se aplicó de un momento a otro.

“La paridad es un incentivo que permite mayor participación de las mujeres, (pues) no hemos tenido una presencia contundente de mujeres liderando espacios de conducción”, afirmó.

Coincidió en que es un privilegio participar de una organización política y esa participación “no debería estar segado por trámites administrativos, debería primar el derecho a la participación política. Deberíamos abrir el debate por allí”.

Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz (RP) afirmó que la problemática que se plantea está relacionada con actos de gestión, que son propias de las instituciones, y que deben ser solucionadas de manera administrativa por esas mismas instituciones.

“El Congreso no puede hacer nada al respecto, ya que son entidades autónomas”, sostuvo.

Discrepó con el tema de la ventanilla única pues son las organizaciones políticas las que deben hacer sus filtros. “Trasladar toda a una data de tres instituciones a una sola institución, no es imposible, pero sí complicado”, enfatizó.

“No es tan fácil lanzar opiniones si no hacemos una evaluación seria de los problemas que tiene el país. Solo vemos que se integren listas para poder cubrir el universo de ciudadanos o de naciones que tenemos. Y qué pasa con la actitud para gobernar, las competencias para gobernar. Qué pasa si las personas no están preparadas para el ejercicio de una gestión”, reflexionó.