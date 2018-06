Cisco lanza nuevo desarrollador de Capacidades

A través de su Plataforma de Red Basada en Intención

Cisco anunció hoy el lanzamiento de un nuevo Desarrollador de Capacidades en su Plataforma de Red Basada en la Intención. Estos avances confirman el continuo progreso de Cisco en el ofrecimiento de una plataforma abierta y programable, que abarca toda la red, desde el campus hasta el centro de datos, de una terminal a otra. Al proporcionar una red abierta, Cisco está empoderando a 500,000 desarrolladores, 60,000 partners y tres millones de ingenieros de redes para innovar en la plataforma.

La Red Basada en la Intención representa un cambio fundamental en la forma en que se construyen y administran las redes. Al diferenciarse de los métodos manuales y de uso intensivo de tiempo, mediante los cuales las redes se gestionan tradicionalmente, estas redes modernas capturan la intención comercial y la traducen en políticas de red. Estas políticas se activan automáticamente en toda la infraestructura, con la garantía de que la intención comercial se entregó según lo planificado.

“Las redes basadas en la intención representan la próxima generación de sistemas abiertos basados en IP, que hemos confirmado que pueden cambiar el panorama real de la sociedad”, dijo David Goeckeler, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Cisco Networking y Negocios de Seguridad. “Cisco está construyendo una arquitectura abierta que impulsará un ecosistema para acelerar la innovación de redes basadas en la intención. Nuestros clientes y partners ya están creando valor a partir de sus redes de una manera que creían imposible hace tan solo un año “.

Presentamos la plataforma DNA Center

Hoy, Cisco lanza nuevas herramientas para desarrolladores y APIs abiertas en Cisco DNA™ Center — el centro de comando y control para las redes basadas en la intención del campus. DNA Center reúne en un solo sistema la red de una combinación de dispositivos de hardware. Con la disponibilidad de API en toda la red, Cisco ahora permite a los desarrolladores programar fácilmente este sistema, aprovechando todos los análisis y la visión que la red puede proporcionar.

Con un nutrido e interesante catálogo de API, DNA Center permite a los clientes proteger e informar a sus negocios como nunca antes.

Incrementar la inteligencia de red en las operaciones comerciales: DNA Center permite a los desarrolladores programar la red como un sistema único a través de API basadas en la intención. A partir de ahora, los desarrolladores pueden crear fácilmente una nueva generación de aplicaciones compatibles con la red, y los partners pueden integrar la red en los procesos comerciales.

Optimice los procesos de IT en todas las funciones: DNA Center permite a los administradores de IT de la red intercambiar información para automatizar los procesos en los sistemas de IT, a través de adaptadores de software. Ahora, IT puede mover los recursos de la operación a la innovación.

Gestión de redes de múltiples proveedores: DNA Center ofrece a los desarrolladores y partners la flexibilidad de admitir redes de múltiples proveedores a través de un kit de desarrollo de software (SDK). Esto permite a los clientes simplificar la complejidad de redes heterogéneas y administrarlas consistentemente, como un sistema único.

Actualmente, 15 partners de Cisco han desarrollado soluciones innovadoras en la plataforma DNA Center y las están demostrando durante Cisco Live

Generamos la comunidad de desarrolladores más grande para la red basada en la intención

Cisco también anuncia que su comunidad de desarrolladores, DevNet, ha superado los 500,000 miembros. Al construir esta comunidad grande y activa, Cisco ha introducido una nueva fuente de innovación a medida que la red se vuelve cada vez más programable.

Hoy, Cisco anuncia tres nuevas iniciativas de desarrollo para impulsar su ecosistema de innovación:

DevNet Ecosystem Exchange facilita encontrar y compartir una aplicación o solución creada para las plataformas de Cisco. Tanto los líderes empresariales como los desarrolladores pueden usar este portal en línea para descubrir soluciones de partners que abarquen todas las plataformas y productos de Cisco. Contiene más de 1,300 soluciones.

DevNet Code Exchange brinda a los desarrolladores un lugar para acceder y compartir software con el objetivo de crear rápidamente aplicaciones de próxima generación e integraciones de flujo de trabajo. Una lista depurada de código de muestra, adaptadores, herramientas y SDK está disponible en GitHub y escrita por Cisco y la comunidad DevNet. Code Exchange abarca toda la cartera de Cisco y está organizado de acuerdo con la plataforma y las áreas de productos de Cisco.

DevNet DNA Developer Center es una ventanilla única para que los desarrolladores creen aplicaciones e integraciones en la plataforma de DNA Center. Proporciona todos los recursos, capacidades, casos de uso y material de aprendizaje que un desarrollador necesitaría.

Disponibilidad, servicios y soporte

Las nuevas capacidades del DNA Center están programadas para estar disponibles durante el verano de 2018. Los clientes pueden comprar estas nuevas capacidades de Cisco y sus partners a través de las ofertas de suscripción existentes.

DevNet’s Ecosystem Exchange, Code Exchange y DNA Developer Center ya están disponibles.

Cisco y sus partners ofrecen un ciclo de vida completo de servicios para ayudar a los clientes a optimizar el viaje hacia redes verdaderamente basadas en la intención.

