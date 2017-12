Bancada PPK llama a la serenidad y a esperar descargos del presidente

Pide a bancadas actuar sin apasionamiento

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PPK), Juan Sheput, exhortó hoy a las bancadas a mantener la serenidad y esperar el pronunciamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski antes de hablar de una renuncia o vacancia.

“Desenvolverse en el ámbito constitucional pasa por escuchar la explicación del presidente y, en base a eso, tomar una decisión, y esa decisión debe estar en el marco constitucional”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Sheput dijo no entender cómo algunas bancadas se anticipan a pedir una renuncia o vacancia si haber escuchado previamente al mandatario.

“Están yendo en contra del respeto debido proceso y la serenidad que el país plantea en estos momentos”, añadió el legislador.

Refirió, además, que los documentos de la empresa Odebrecht sobre una supuesta vinculación contractual no son pruebas sino información que no necesariamente compromete al jefe del Estado, en tanto él no ha dado su posición.

“Prueba sería si el Presidente no puede dar su descargo”, aseveró, al enfatizar que lo peor que pueden hacer las bancadas en este momento es exigir una movilización popular o pedir una Asamblea Constituyente.

“Amerita ser serenos y esperar que el Presidente se pronuncie”, indicó el legislador, quien estimó que el pronunciamiento llegaría hoy.

Para Sheput, una renuncia sería una “opción extrema” y corresponde en estos momentos tener cabeza fría, ver cómo se desarrollan los acontecimientos y actuar sin apasionamiento.

“Pedir vacancia o renuncia es lo que menos necesita el país ahora”, manifestó.

(Fuente: Andina)

