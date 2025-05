Balotaje en Colombia: Cruces entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por el tema corrupción

El tire y afloje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por la corrupción

Cada vez que puede, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, recuerda que su contrincante para segunda vuelta, Rodolfo Hernández (Liga Anticorrupción), entra a etapa de juicio por el caso de corrupción Vitalogic, en que el presuntamente favoreció a su hijo interviniendo en un contrato sobre las basuras de Bucaramanga.

Y mientras Petro insiste en eso, Hernández se mete por otros flancos cuestionables del candidato del Pacto Histórico. Este martes, por ejemplo, compartió la página de un documento de la Fiscalía en la que se infiere el conocimiento de Petro, como alcalde de Bogotá, sobre el direccionamiento para la escogencia de un contratista para la adquisición de 100 motos eléctricas para el distrito.

“La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor Petro, dígame lo que pregona y le diré en qué peca”, escribió temprano este martes Rodolfo Hernández.

El candidato del Pacto Histórico le respondió: “No señor candidato, usted no se viene a limpiar las uñas con mi honradez. Ninguna investigación penal contra mí prosperó. Es usted el que está en manos de jueces imputado por cargos de corrupción. Si en mi campaña, alguna persona llega a estar imputada, se retira de inmediato”.

Esto le dio pie al exalcalde de Bucaramanga a seguir pullando: “Entonces, ¿para cuándo el retiro de Armando Benedetti?”, escribió en Twitter. El senador fue llamado recientemente a indagatoria por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Petro le respondió invitándolo a firmar un compromiso de no aceptar a personas imputadas en sus respectivas campañas. “¿Acordamos candidato, por el bien del país, que toda persona imputada deje de estar en campaña y no tendrá cargos públicos? Firmo este acuerdo ya y, si usted no lo firma, lo hago yo unilateralmente”.

Benedetti, por su lado, salió a dar claridades sobre la sugerencia de Hernández. “Ninguna persona que tenga problemas judiciales por resolver debería aspirar a un cargo público, por eso no fui candidato. ¿Y usted? ¿Cómo puede aspirar a dirigir un país cuando usted y su hijo están llamados a juicio por corruptos?”.

Lo que es un hecho es que el juicio contra Hernández y su hijo Luis Carlos comienza el 21 de junio, dos días después de la segunda vuelta presidencial. El proceso de Benedetti se encuentra en fase preliminar y uno de los mayores cuestionamientos contra Petro, recientemente, el del video con fajos de billete, fue archivado en la Corte Suprema de Justicia, al no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación y al encontrar que los hechos prescribieron, pues ocurrieron en 2005.

Nuevo ‘tracking’ de RCN: Petro arriba con 47,8 %; Rodolfo 47,1%

Por primera vez, en el tracking de RCN el candidato Gustavo Petro toma la delantera sobre su rival Rodolfo Hernández en la carrera hacia la Casa de Nariño. El líder del Pacto Histórico marca 47,8% sobre el ingeniero que muestra un 47,1%. Aunque hay empate técnico, la tendencia es favorable para el senador quien ha venido en ascenso mientras que el exalcalde de Bucaramanga va en descenso en esta medición que realiza la firma GAD3 Colombia SAS.

En la medición divulgada hoy también se destaca que Petro toma la delantera gracias, en parte, al voto de las mujeres. A la pregunta de por quién votaría para las elecciones de domingo 19 de junio, un 47% respondió que lo harían por el aspirante de la izquierda mientras que el 46% lo haría por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga.

En este ítem en donde Hernández muestra una caída enorme. En comparación con el tracking de la misma firma del 1 de junio, Petro le recortó la distancia y lo pasó.

En ese momento, el estudio decía que un posible triunfo de Rodolfo se lo darían las mujeres, pues ellas votarían por él en un 55,7 % mientras que solo el 40,1 % lo haría por Petro.

En esa medición, respecto al voto de las mujeres la diferencia a favor de Hernández era de 11,6 %. En la de hoy, Petro aventaja en un 1%.

En Colombia hay 39.002.239 personas habilitadas para votar en todo el país. La mayoría, 20.111.908, son mujeres. Los hombres son 18.890.331. La movilización del voto femenino es fundamental en esta definición.

El otro aspecto notorio del tracking de hoy es la pregunta de quién cree usted que será el presidente de Colombia.

Cuando se hizo la primera medición, un 51,8 % creía que sería Hernández frentre a un 40,4% que consideraba que sería Petro.

Ahora las cosas se invirtieron en este punto. Un 46,4% respondió que creen que Petro será el nuevo jefe del Estado para el periodo 2022-2026. Mientras que un 44,8% considera que será Hernández.

Ficha técnica del ‘Tracking de RCN’

– Persona jurídica que la realizó: GAD3 Colombia SAS

– Persona jurídica que la encomendó: RCN Televisión S.A.

– Fuente de financiación: RCN Televisión S.A.

– Tipo de muestra y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: – – Selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento diario de cuotas por sexo y edad y cuotas geográficas. Afijación proporcional en el conjunto del país. (Ver tabla sobre distribución geográfica de la muestra).

– Tamaño de la muestra: Total: 4.041 según las siguientes olas: 30/31-may: 1.200; 1-jun: 556; 2-jun: 553; 3-jun: 531, 4-jun: 400, 6-jun: 401 y 7-jun:400.

– Tema de estudio: Intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia 2022

– Preguntas concretas que se formularon: 14 (se adjunta el formulario completo con las respuestas completas)

– Personajes por quienesse indagó: Candidatos presidenciales a la segunda vuelta

– Colombia 2022: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

– Área (universo geográfico y universo de la población): Ámbito nacional. Residentes en Colombia con derecho a voto.

– Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos celulares en Colombia.

– Fecha de recolección: 30 de mayo a 7 de junio de 2022, a.i.

– Margen de error: ± 1,6% (n=4.041) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

– Estadístico que diseñó la investigación: Doctor Narciso Michavila Núñez

