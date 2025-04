Audi Q2: el modelo compacto de la familia que se actualiza al detalle

Audi Q2: el modelo compacto de la familia Q se actualiza al detalle

Hace cuatro años Audi lanzó el primer Audi Q2, un crossover compacto el cual marcó tendencia y se convirtió en todo un éxito. Ahora, Audi renueva el modelo más pequeño de la familia Q, con una silueta aún más distintiva. Su atributo principal, el carácter progresivo, se demuestra en la deportividad innata mostrada en cada detalle y el renovado infotainment. La nueva generación ahora cuenta con motor 35 TFSI, sistema start-stop, faros LED, volante de cuero multifunción plus, Audi Smartphone Interface (compatible con Apple CarPlay y Android Auto), parking aid plus, Comfort Key y Audi drive select para todas sus versiones. De esta forma, el nuevo Audi Q2 no sólo es más atractivo estéticamente, sino que también resulta más divertido y seguro al momento de conducir.

Progresivo y vanguardista: el diseño exterior

Como su diseño revela a primera vista, el Audi Q2 es un SUV de apariencia robusta y deportiva. Es al mismo tiempo potente y estilizado, y las líneas de la carrocería le otorgan una imagen que transmite seguridad. El SUV compacto mide 4,21 metros de longitud, 17 milímetros más que antes. La distancia entre ejes de 2,60 metros, la anchura de 1,79 metros y la altura de 1,54 metros se mantienen inalteradas.

En el Perú, contamos con dos versiones de unidades limitadas. Cada una ofrece detalles distintos en el diseño. Por ejemplo, el Audi Q2 Attraction Mate Edition Mate cuenta con detalles negro mate en el blade y en los espejos exteriores. Por otro lado, el Audi Q2 Advanced Black Edition cuenta con parachoques y parrilla en color negro, blades y retrovisores exteriores en negro brillante.

Confortable y amplio: el interior

El espacioso habitáculo del Audi Q2 ofrece espacio para cinco pasajeros, que pueden acceder con facilidad y sentarse en una posición elevada. El techo panorámico corredizo en la versión Advanced, aumenta la luminosidad interior.

Aún más seguridad y confort en la carretera: los sistemas de asistencia al conductor

Audi ofrece numerosos sistemas de asistencia al conductor para el nuevo Audi Q2. Primero, todas las versiones se encuentran equipadas con Audi parking system plus: un sistema de sensores y cámara trasera para mejorar la maniobrabilidad del conductor.

Deportivo y ágil: Nuevo motor

Incluso en su configuración estándar, el compacto Audi Q2 es un SUV que se caracteriza por su agilidad. Su nuevo motor 35 TFSI de 1395 cc, posee una potencia de 150 HP y un torque de 250 Nm. La dirección progresiva, que se vuelve más directa a medida que aumenta el giro del volante, forma parte del equipamiento de serie. Mejora la dinámica del vehículo tanto a la hora de maniobrar como al circular en carreteras de curvas.

El nuevo Audi Q2 llega en cuatro versiones en las cuales podemos encontrar dos Special Edition con unidades limitadas: Attraction Special Edition Mate y Advanced Special Edition Black. En la plataforma de e-commerce de la marca, audishop.pe, se puden encontrar los precios de introducción de este renovado modelo. el nuevo Audi Q2 de manera rápida, segura y 100% online, y podrás recibirlo donde estés, sin salir de casa.