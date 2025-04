Desde hoy la doble mascarilla será obligatoria en locales comerciales y farmacias

Norma publicada en El Peruano recomienda el uso del protector facial en establecimientos con riesgo de aglomeración

Doble mascarilla será obligatoria desde el 26 de abril en mercados y otros comercios.

El Decreto Supremo 083-2021-PCM precisa que este doble elemento de protección será obligatorio en centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias; recomendándose, además, el uso adicional del protector facial en estos establecimientos.

La norma anterior obligaba el uso de mascarilla y protector facial en dichos establecimientos comerciales. Sin embargo, con el nuevo decreto, a partir del 26 de abril, y en todas las regiones del Perú, solo se podrá ingresar a estos lugares con doble mascarilla y con la opción del escudo facial como elemento adicional de protección. Asimismo, se mantiene la obligación del uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.

El Decreto Supremo 083-2021-PCM también menciona que el Minsa, en coordinación con otras entidades componentes del sector Salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus, y tomar medidas inmediatas de control.

¿Por qué usar doble mascarilla?

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda el uso de doble mascarilla para una mayor protección frente al virus de la covid-19, que se transmite por aerosoles o gotículas respiratorias suspendidas en el aire, sobre todo en espacios cerrados y sin ventilación.

La infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, Lely Solari, manifestó que si una persona se encuentra al aire libre, la transmisión por aerosol disminuye.

“Si voy a estar en la calle o en algún lugar abierto un respirador KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela) me va a proteger, pero si estoy en un sitio donde hay aglomeración como el transporte público o mercado, ahí sí es importante usar el protector facial ya que cumple la función de proteger los ojos”, sostuvo.

En cuanto a las mascarillas de tela, Solari afirmó que la protección que brinda este accesorio es de un 30 % o 40 %, dependiendo las características que tenga.

“Ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el coronavirus, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, tener agujeros y no lograr un buen ajuste”, aclaró.

En ese sentido, manifestó que se recomienda usarla encima de una mascarilla quirúrgica puesto que incrementa el nivel de protección frente al SARS-CoV-2. Además, explicó que, para un ajuste adecuado, es importante el uso de ligas y clips metálicos para reducir el riesgo de contagio.

Con respecto a la KN95, Solari aseguró que es suficiente porque proporciona tanto un buen ajuste como una filtración efectiva, pero es recomendable, dependiendo del tipo de rostro, ajustarla juntando las ligas en la parte posterior de la cabeza con un plástico ajustador.

Mascarillas gratuitas

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que dentro de los próximos 15 días se empezará a entregar de manera gratuita kits conteniendo un número determinado de mascarillas quirúrgicas, junto a otras de tela, a personas vulnerables que residen en zonas calificadas de mayor pobreza y pobreza extrema en el país.

“Los kits de protección van a combinar las denominadas mascarillas quirúrgicas con las mascarillas de uso comunitario, que son de tela pero que cumplen con los estándares que ha determinado el Ministerio de Salud”, señaló.

Adelantó que la distribución de estos kits se efectuará a través de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y en los vacunatorios.

Protector facial

Mario Izquierdo, especialista en salud pública del Minsa, indicó que el escudo facial no reemplaza a la mascarilla, pero sí representa una protección adicional, especialmente para aquellas personas con factores de riesgo o que trabajan en contacto con el público. Además, imposibilita tocarse el rostro con las manos contaminadas.

Señaló, en tal sentido, que si una persona solo usa el protector facial (sin la mascarilla) no podrá contener los aerosoles que van a salir por arriba o por la parte de abajo del escudo facial.

Izquierdo explicó que las gotitas de saliva que una persona expulsa al toser o estornudar alcanzan aproximadamente los dos metros y caen al suelo, pero las gotas más pequeñas o aerosoles son capaces de llegar más allá de esa distancia, mantenerse un mayor tiempo en el ambiente, sobre todo si no hay ventilación, y caer en diversas superficies.

«Por tanto, una adecuada prevención implica la protección de las vías respiratorias (nariz y boca) y la mucosa conjuntival (ojos) por donde ingresa el virus, sobre todo cuando se acude a lugares con alto flujo de personas, como mercados, centros comerciales, transporte público, bancos u hospitales”, remarcó.

Sostuvo que el protector facial tiene que cubrir todo el rostro, desde la frente hasta por debajo del mentón y la zona por delante de una oreja hasta por delante de la otra oreja. Es importante que abarque todo el rostro.

Fuente: Agencia Andina