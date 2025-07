APOTUR: Empresas turísticas no tienen flujo económico para pagar préstamos otorgados por Reactiva

Este mes se inicia el pago de los créditos por Reactiva que asciende a unos 600 millones de soles.

2,500 empresas turísticas quebrarían ante la actitud del MEF.

El presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno – APOTUR, Enrique Quiñones reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no postergaría la fecha de inicio del pago de los préstamos entregados a las empresas turísticas en el marco del programa Reactiva Perú.

Igualmente, manifestó que el Banco Central de Reserva (BCR) se ubica en la misma posición del MEF en no aplazar el pago de los préstamos otorgados al referido sector.

“Los funcionarios del MEF y BCR expresan que el sector turismo casi que no es necesario y no se nota un esfuerzo por parte de ellos en ayudarnos, eso nos preocupa”, expresó.

Quiñones afirmó que la declaratoria de emergencia a la actividad turística es un acto de buena voluntad, pero no reúne acciones específicas como el tema de la capacidad financiera y el tema de Reactiva es uno de los puntos principales de este salvataje, así como otras medidas.

“Sobre el tema de Reactiva, muchos hoteles, restaurantes, agencias de viajes y tour operadores aplicaron a este programa y tratando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se llegó a la conclusión que se tiene que efectuar una reprogramación, teniendo en cuenta que la capacidad financiera de las empresas es bien reducida”, explicó.

En consecuencia, el titular de APOTUR advirtió que unas 2,500 empresas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes y tour operadores, entre otros.) se verían inmersas a una quiebra económica en caso no se aplace el pago de los créditos otorgados por Reactiva.

“Lamentablemente, el turismo aun no se ha reactivado a comparación de otros sectores y no se ha registrado las condiciones económicas para efectuar los pagos y el MEF no quiere ver esta situación. Solamente hemos llegado al 25 por ciento de lo que teníamos en el mismo periodo del 2019”, precisó.

Finalmente, el presidente de APOTUR pidió al MEF que «sea solidario con el sector turismo y que vea la cifras del microeconómico del sector y con su negativa varios sectores que laboran con la actividad turística se verían afectados”, advirtió.