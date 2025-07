Dispositivos Android: Consejos de Kingston para elegir la opción de almacenamiento externo adecuada

Uno de los atractivos de tener un dispositivo Android, ya sea un teléfono, una tableta, un dron, una Dashcam o una consola de juegos móvil, es la posibilidad de aumentar almacenamiento. La posibilidad de agregar almacenamiento es muy fácil: simplemente hay que insertar una tarjeta microSD o una unidad flash USB en la ranura adecuada del dispositivo, y listo, hay más espacio del que imaginabas posible. Los usuarios necesitan espacio adicional para aplicaciones, videos, fotos, películas y documentos y así almacenar y mover archivos fácilmente entre dispositivos sin necesidad de ningún tipo de conexión a Internet.

Si has utilizado tarjetas SD o microSD anteriormente, sabes que la selección es muy amplia con diferentes capacidades, clasificaciones y aplicaciones. Entonces, ¿cómo sabes cuál comprar? Kingston te ofrece una serie de recomendaciones para que elijas la opción más adecuada.

Un gamer que juega en un dispositivo Android

Lo primero que debes hacer al seleccionar una tarjeta de memoria microSD para un dispositivo Android es asegurarte de que la tarjeta tenga una clasificación de Clase A1 o Clase A2. Esto indica que la tarjeta está diseñada para el uso y almacenamiento de aplicaciones. Estas tarjetas se adaptan a la velocidad y son ideales para ser usadas en un dispositivo móvil tanto para el almacenamiento de medios, así como para las aplicaciones en ejecución.

La diferencia entre almacenar videos, audio y fotos y ejecutar aplicaciones radica en que el almacenamiento se realiza a velocidades de escritura secuenciales sostenidas. Esto significa que los datos se reciben a una velocidad rápida constante y se almacenan de forma directa y ordenada. En cambio, al ejecutar aplicaciones, los bits de datos se escriben al azar y se colocan donde haya espacio disponible. Por lo tanto, se conoce como lectura/escritura aleatoria.

Tanto la Clase A1 como la A2 son adecuadas para los usuarios de Android, ya que cuentan con velocidades aleatorias adecuadas para el uso de la aplicación y ofrecen una velocidad de escritura secuencial sostenida de al menos 10MB/seg.

Tarjetas MicroSD

En cuanto a la capacidad, las tarjetas microSD pueden almacenar hasta 512GB de almacenamiento. Sin embargo, en este caso, más grande no es necesariamente mejor. La elección de la tarjeta correcta depende de lo que pretendas hacer con el almacenamiento adicional.

Hay dos tipos dentro de la familia de tarjetas microSD, con la diferencia en sus rangos de capacidad: Secure Digital High Capacity (SDHC) y Secure Digital Extended Capacity (SDXC). SDHC tiene un rango de capacidad de almacenamiento de 2GB a 32GB, SDXC de 32GB a 512TB. Una tarjeta de 32 GB puede contener más de 5,300 fotos de 18 MP o casi 3 horas de video de 720p a 30fps como referencia.

Las tarjetas microSD (y SD estándar) ofrecen una variedad de velocidades, y la mayoría de las tarjetas enumeran varias clasificaciones. Las tarjetas incluidas en la lista U1 o U3 funcionan muy bien para asuntos generales y cotidianos, así como para almacenar datos de aplicaciones. Sin embargo, si te gusta grabar videos en 4K, pasar a U3/V30, V60 o incluso V90 será mejor.

Si bien la mayoría opta por una tarjeta microSD, otra opción de almacenamiento es el conocido dispositivo flash USB. La mayoría de los dispositivos Android tienen un puerto microUSB o USB-C®. Al comprar un dispositivo flash, debes asegurarte de que tenga el conector macho correcto. Si solo deseas conectar el dispositivo flash a tu smartphone, entonces solo se necesita un conector. Sin embargo, hay algunos dispositivos flash que tienen un conector dual con un USB-A en el otro extremo para conectar fácilmente el dispositivo flash a tu computadora portátil o PC.

Dispositivos Flash USB con USB-C

Las tarjetas microSD son compactas y fáciles de usar. Insertas la tarjeta en tu dispositivo y te olvidas de ella. Los dispositivos flash USB son dispositivos externos que están completamente separados de tu dispositivo, por lo que, si dañas o pierdes tu dispositivo, tus datos aún están respaldados de forma segura.

El almacenamiento externo es una de las mayores ventajas de tener un dispositivo Android. Pero no importa qué dispositivo de almacenamiento decidas comprar, es esencial que primero verifiques y te asegures de que sea compatible con tu dispositivo Android. Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, ofrece una línea completa de almacenamiento para dispositivos Android que incluye las tarjetas de memorias flash SD y micro SD Canvas, Canvas Go! y React.