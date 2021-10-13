¿Cómo fortalecer la salud mental desde los espacios de trabajo?

El Día Mundial de la Salud Mental (DMH) se conmemora a nivel mundial cada 10 de octubre con el objetivo de crear conciencia sobre este delicado tema y movilizar esfuerzos en apoyo a quienes padecen algún síntoma relacionado con dicha causa. Asimismo, la fecha es una iniciativa promovida por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se dice que somos producto de nuestro entorno. Y dado que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, es vital que se puedan adoptar experiencias que favorezcan emociones positivas como la seguridad, la confianza y la comodidad; mismas que contribuyen directamente con la capacidad creativa para la resolución de problemas y la innovación social y tecnológica.

Hay varias formas en las que las empresas pueden promover el bienestar en el lugar de trabajo, desde ofrecer alimentos saludables, clases de acondicionamiento físico, cursos para manejo del estrés, bienestar financiero y atención plena, por nombrar algunos. Sin embargo, existe un par de elementos adicionales en el que toda empresa debería estar pensando: la flexibilidad y los espacios físicos, y cómo estos pueden mejorar nuestro bienestar general.

“Si bien, la pandemia nos hizo concientizarnos aún más sobre el papel tan fundamental que juega la salud mental y que es un tema que las empresas no se pueden dar el lujo de ignorar, es imperativo que las organizaciones continúen centrándose en el bienestar de sus colaboradores; con el objetivo de aprovechar la oportunidad de fortalecer nuestra cultura y hacer a nuestros equipos más saludables, felices y productivos” comentó, Juan Pablo Bustamente, General Manager de WeWork Perú.

El bienestar en la oficina también se trata de flexibilidad y poder de «elección». En un esquema de trabajo híbrido, modelo que WeWork lidera a nivel mundial, brinda a los colaboradores la libertad de elegir dónde y cuándo hacen su mejor trabajo. Cuando se confía en el talento humano de esta manera, se generan personas más felices y con mejor desempeño.

Si bien cada empresa tiene sus propias razones para hacer o no, la transición a esta nueva forma de trabajar, hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo: el lugar de trabajo híbrido prioriza la experiencia del empleado y el bienestar general.

Por otro lado, el lugar de trabajo se ha redefinido como un centro de colaboración y productividad, por lo tanto, el diseño del espacio de trabajo debe evolucionar para respaldar este cambio. Para WeWork, la experiencia del empleado va más allá del tiempo dedicado a trabajar; queremos inspirarlos desde el momento en que entran por la puerta. Con la atención puesta hasta en los pequeños detalles, servirte un café se convierte en una experiencia completamente diferente y en una oportunidad para colaborar o intercambiar ideas. Además, el arte, la estética y energía de los espacios de trabajo bien diseñados logran un equilibrio entre el enfoque y la colaboración, mejorando la experiencia y el bienestar de los empleados.

“Cabe aclarar que una parte importante de esta experiencia proviene de escuchar a nuestra gente y actuar con empatía. Ahora más que nunca nuestra gente anhela la conexión, la cercanía social y las conversaciones significativas cara a cara. Es nuestra responsabilidad proporcionar un entorno seguro para que ocurran estas conexiones; al final estas relaciones construyen una mejor colaboración, comunicación y confianza dentro de la empresa” concluyó el ejecutivo.