Vuelve “Kin Possible” a la pantalla chica

Desde que la serie animada debutó en 2002, Kim Possible se ha convertido en una de las historias pioneras en presentar a una chica moderna y empoderada que puede hacer cualquier cosa que se proponga. La fuerte conexión con sus espectadores transformó a esta serie en una franquicia fuera de la televisión, que incluyó a los personajes Kim Possible y Ron Stoppable en Disney Parks & Resorts, y en una línea de productos de consumo de la marca Kim Possible en tiendas minoristas masivas, bandas sonoras, libros y juegos.

El elenco está integrado por Sadie Stanley como Kim Possible; Sean Giambrone (“The Goldbergs” de ABC) como Ron Stoppable; Todd Stashwick (“12 Monkeys”) y Taylor Ortega (“Succession”) como el dúo malvado favorito de los fanáticos Drakken y Shego, respectivamente; Ciara Wilson (“¡Dios mío!”) como Athena; Alyson Hannigan (“Cómo conocí a tu madre” y Fancy Nancy de Disney Junior) como la madre de Kim, la Dra. Ann Possible; Connie Ray como la abuela de Kim, Nana Possible; Issac Ryan Brown (“La casa de Raven” de Disney Channel) como el genio tecnológico Wade; y Erika Tham (“Make It Pop”) como Bonnie, la “amienemiga” de Kim.