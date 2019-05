Visa invita a las startups a revolucionar el comercio digital en América Latina y el Caribe

La edición 2019 del Visa Everywhere Initiative (VEI) presenta tres desafíos empresariales de la vida real que las startups en etapa de crecimiento deben resolver. Las finalistas latinoamericanas de la edición global para mujeres de VEI avanzaron a las finales en París: DinDin de Brasil y Mujeres del Pacífico de Chile

Visa (NYSE:V) anunció que está buscando startups en etapa de crecimiento con presencia en América Latina y el Caribe (ALC) para participar en la tercera edición regional del Visa Everywhere Initiative, uno de los programas de innovación global más colaborativos y dinámicos del mundo que busca conectar con startups que solucionen los retos del comercio del mañana.

Tras dos años de éxito, la edición de 2019 presenta un enfoque más práctico centrado en la búsqueda de startups innovadoras en etapa de crecimiento capaces de revolucionar los servicios financieros. Las startups deben resolver uno de los tres desafíos empresariales de la vida real que se presentan en los ámbitos de aceptación de pagos, segmento afluente y comercio digital. Este año, el programa incluye nuevos elementos como pruebas de concepto (PoC) para ayudar a acelerar el lanzamiento al mercado de las mejores y más visionarias soluciones de pago.

“A medida que el número de startups del sector fintech en América Latina continúa aumentando y atrayendo fondos de capital de riesgo regional e internacional, creemos que estamos llegando a un punto de inflexión en el que algunas de estas startups transformarán significativamente el ecosistema de pagos y de comercio en la región.

Además, continuamos viendo los beneficios que las startups pueden obtener al profundizar su nivel de colaboración con compañías como Visa. Juntos, podemos acelerar la adopción de pagos digitales, impulsar una mayor inclusión digital y fomentar una nueva era del comercio, a escala”, dijo Arnoldo J. Reyes, vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Emprendimientos para Visa América Latina y el Caribe.

“El programa nos ha permitido trabajar cercanamente con startups pioneras y estamos muy entusiasmados de recibir muchas soluciones creativas este año para continuar transformando el mundo de los pagos”.

Todas las startups elegibles están invitadas a presentar soluciones innovadoras que resuelven directamente uno de los siguientes desafíos empresariales:

• Desafío No. 1 – Ampliar el acceso y la aceptación de los pagos digitales. En la medida que Visa busca ampliar la aceptación digital en toda la región de ALC, donde la mayoría de los pagos aún son realizados en efectivo, ¿Cómo las startups pueden ayudar a los comercios tanto en línea como físicos a aceptar pagos digitales, con un enfoque especial en pequeños y medianos comercios?

• Desafío No. 2 – Aumentar la participación de Visa en el segmento afluente. A fin de brindar a una propuesta de valor más atractiva para este segmento, ¿Cómo las startups pueden ofrecer a los tarjetahabientes afluentes de Visa, o a su línea de productos para este segmento, beneficios únicos, capacidades y soluciones que despierten gran interés en estos clientes?

• Desafío No. 3 – Impulsar un comercio digital seguro. A medida que el comercio digital continúa registrando un crecimiento de dos dígitos en toda la región de ALC, ¿Cómo las startups pueden brindar un mayor nivel de seguridad a esas transacciones y ofrecer soluciones que puedan ayudar a mejorar los índices de autorización, reducir el fraude doméstico y transfronterizo, y mejorar la experiencia de los pagos en línea?

Las aplicaciones para el Visa Everywhere Initiative 2019 pueden enviarse hasta el 30 de junio del 2019 en el sitio web de Visa Everywhere Initiative. Un total de 12 startups finalistas participarán en un programa de inmersión de cinco semanas y asistirán al evento de la final, el cual incluirá por primera vez una demostración piloto de las soluciones de los finalistas durante el FINNOSUMMIT 2019 que tendrá lugar en Miami el 8 de noviembre.

El ganador recibirá un premio de US$50.000 y la oportunidad de colaborar con Visa en América Latina, recibir asesoría de expertos y obtener visibilidad de los inversores de capital riesgo y del ecosistema de socios de Visa.

Culqi, la startup peruana ganadora de la competencia VEI el año pasado, afirma: “El Visa Everywhere Initiative nos permitió agregar más valor a nuestra oferta de productos mediante el uso de la Plataforma de Visa Developer. Como resultado, obtuvimos el reconocimiento suficiente para ganar nuevos clientes y oportunidades de negocio, incluyendo la reciente inversión de Credicorp, el holding financiero más grande de Perú, en nuestra empresa. Personalmente, fue un gran logro y es realmente un honor para mí ser parte de la campaña de la edición global para mujeres de VEI”, dijo Amparo Nalvarte García, CEO y cofundadora de Culqi. Amparo es también una de las ocho embajadoras de la campaña de la edición global para mujeres de VEI.

Finalistas de América Latina de la edición global para Mujeres de VEI

La edición global para mujeres del Visa Everywhere Initiative es un programa exclusivamente femenino dedicado a las mujeres que hacen grandes progresos en empresas fintech y en impacto social. Este programa único, lanzado en marzo de este año, enfatiza el continuo compromiso de Visa en apoyar a las organizaciones fintech y de impacto social que tengan al menos una fundadora o cofundadora. DinDin de Brasil y Mujeres del Pacífico de Chile han sido elegidas como las dos finalistas de América Latina que representarán a la región en la sesión final en París, la cual coincide con el inicio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, una de las muchas iniciativas de Visa centradas en apoyar a las mujeres del mundo entero.

DinDin brinda acceso a una experiencia financiera completa, integrada y más fácil para los no bancarizados, personas con un bajo nivel de bancarización y empresas en Brasil, a través de su app móvil, banca online, tarjetas de prepago y plataformas API. Fundada hace cuatro años, su ambición es promover la inclusión financiera de más de 115 millones de personas en Brasil, y llegarle a la población joven.

Mujeres del Pacífico, la startup chilena, reconoce que iniciar un negocio en América Latina para mujeres es muy difícil y, en promedio, solo el 38% de las empresarias en la región son mujeres. Durante los últimos seis años, la compañía se ha dedicado a capacitar y desarrollar profesionalmente a mujeres empresarias a través de programas de capacitación, networking y acceso a nuevos mercados en Colombia, México, Chile y Perú.

Desde 2015, el programa Visa Everywhere Initiative ha llegado a cinco continentes y 75 países, contando con la participación de más de 4,000 startups. En América Latina, el programa ha logrado convocar exitosamente a más de 600 startups desde su lanzamiento en 2017, ayudando a expandir el ecosistema de pagos con talentos emergentes. El año pasado, el programa rompió récords regionales con la presentación de más de 350 propuestas provenientes de 15 países.

Me gusta: Me gusta Cargando...