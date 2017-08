Vecinos de San Borja no pueden registrar a mascotas en municipio

Trámites engorrosos hace que sólo el 20% de la población registre hasta la actualidad a sus animales en su comuna.

Vecinos del distrito de San Borja, denuncian que los trámites engorrosos que les obligan la Municipalidad, les conlleva a desestimar inscribir a sus mascotas en el registro municipal de la comuna, pese a que éste resulta de vital importancia para los amantes de los animales en caso de pérdida; y para la comuna de poder llevar un registro de la cantidad de animales que tienen los vecinos.

Alberto Valdez, vecino del distrito, denunció haber vivido en carne propia estos complejos trámites, al pretender registrar a una mascota que rescató de la calle. Dijo que por ello muchos de los animales no son registrados, según indicó en todo el distrito hay más de tres mil mascotas entre perros y gatos, pero sólo el 20% están registrados.

“Encontré una gatita, que llevaba comiendo pasto para sobrevivir, lo lleve a casa y luego fuimos con mi familia a la municipalidad para adoptarlo y me pidieron uno que otro documento, pese haber cumplido con más del 90% de los requisitos, luego de que nos hicieron esperar más de 3 horas entre idas y vueltas, me dijeron al final que no podía escribirlo, por el simple hecho de no aceptar que el certificado de vacunación estaba pegado en la tarjeta de vacunación de la mascota”, relató Valdez.

El ciudadano cuestionó la labor municipal, pese a ser un distrito moderno donde deben dar las facilidades, como realizar los trámites por internet e implantar a las mascotas un chip que permita su identificación, como se hace en otros distritos, como San Isidro, Miraflores, etc.

Me gusta: Me gusta Cargando...