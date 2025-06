US$ 228 millones en proyectos de infraestructura de transporte en primer semestre

Las inversiones en infraestructuras de transportes alcanzaron los US$ 228 millones en los primeros seis meses de 2022. Respecto de los tipos de proyectos, se valorizaron inversiones en vías férreas por US$ 115 millones, sustentadas principalmente por los capitales de la Línea 2 del Metro de Lima. El segundo sector en importancia fue el de carreteras con US$ 85 millones, y cerró el podio el de puertos con US$ 79 millones.

En términos puntuales de la inversión del mes de junio, el flujo de dinero para los proyectos fue de US$ 70 millones, con US$ 47,6 millones de la Línea 2 del Metro. Por su parte, puertos hizo US$ 9,5 millones con la ejecución del Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao, el Terminal Portuario de Paita y el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, le siguió carreteras que anotó US$ 7,1 millones y aeropuertos que invirtió en junio US$ 6,7, y aquí vale la pena precisar que el último monto tiene que ver con la modernización del AIJCH.

Fuente: Alerta Económica