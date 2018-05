Traducción del testimonio de Barata demostrará inocencia de Keiko Fujimori

Según confía la vocera de Fuerza Popular

La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, expresó que confía en que la traducción oficial de las declaraciones dadas en Brasil por el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, demostrarán la inocencia de la lideresa de esta agrupación, Keiko Fujimori.

“Tenemos la confianza, la seguridad de que la información de primera fuente, respecto a las evidencias, demostrarán que (Keiko Fujimori) no tienen ningún vínculo, ni directo ni indirecto, con la empresa Odebrecht, que no ha recibido plata, que no se ha reunido con ellos en esas situaciones. Mostrará su inocencia”, manifestó.

En declaraciones a la Agencia Andina, la legisladora explicó que esta traducción final permitirá también transparentar lo publicado “de manera sesgada” por algunos medios de comunicación, que recogieron comentarios de “políticos y opinólogos”.

“Así que vamos a estar más tranquilos. Consideremos que la traducción aclarará esas dudas y malas intenciones de querer mezclar (a Odebrecht) con nosotros. Esperemos que esta salga cuanto antes y sea de conocimiento público”, precisó la portavoz fujimorista.

Lava Jato

En otro momento, Salazar calificó de “interesadas” las críticas de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, quien manifestó que la Comisión Lava Jato gasta 300,000 soles mensuales, sin tener resultados concretos.

“Ella ha estado petardeando a la comisión porque la investigación llegó a los gobiernos regionales y ahí está incluido César Acuña, líder de su partido. Con esto solo quiere descalificar la labor de este grupo de trabajo, diciendo estas cosas”, sostuvo Milagros Salazar.

Asimismo, refirió que el personal que presta servicios en esta comisión investigadora no trabaja directamente con Rosa María Bartra, presidenta de ese grupo.

Según indicó, la labor de estos colaboradores es necesaria por ser especialistas en diversas áreas destinadas a la investigación”.

(Fuente: Andina)

