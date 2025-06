¡Toma nota! Tips de educación financiera para compras online inteligentes

Una nueva edición del Cyber Days, la campaña de ofertas online más importante del país se estará desarrollando durante los días 23, 24 y 25 de noviembre.

Experian a través de su plataforma Mi Sentinel brinda un ecosistema para que los peruanos puedan conocer en un solo lugar no sólo su reporte de crédito sino también el de terceros, y las opciones de crédito que tienen pre aprobadas.

Cuando nos referimos a compras debemos confesar que es difícil resistirse a la emoción de encontrar algún producto o servicio que nos agrade o no caer ante la tentación de una buena promoción. Sin embargo, nunca es tarde para aprender, más aún si eres consciente de que puedes realizar compras mucho más convenientes.

En ese sentido, Experian, empresa multinacional de informes de crédito al consumo te brinda algunos sencillos tips de educación financiera para hacer compras inteligentes:

1. Organiza tu compra:

En el mundo online, existen fechas particulares en la que nos ofrecen descuentos o promociones muy interesantes. Si llegamos a ellas sin un plan específico y nos dejamos llevar por el momento, quizá realicemos una compra poco útil o terminemos con una deuda mayor a la que podemos pagar.

Por ello, planea tu compra. Por ejemplo, si necesitas algún artículo personal o cualquier producto para tu hogar y sabes de alguna campaña como los Cyberdays, sería ideal que puedas planear para esperar esa promoción y adquirir el bien que necesitas.

2. Dale prioridad a lo importante:

Luego de hacer una compra, puede que surja algún pensamiento sobre si era verdaderamente indispensable adquirir ese producto sobre otro que sí necesitábamos

Para evitar esta situación, es necesario priorizar. Parte de la educación financiera, dependerá en dar un valor a los bienes y productos. Antes de realizar una compra, debemos asegurarnos que esta no comprometa ninguna necesidad prioritaria que sea impostergable.

Si tus necesidades básicas están completas y, por lo tanto, puedes incluir en tu presupuesto un gusto, sin salirte de tus ingresos y sin comprometer tus finanzas, entonces habrás hecho una buena compra.

Regla al hacer compras con tarjeta de crédito:

Las tarjetas de crédito pueden ayudarnos con comprar si en el momento no tenemos el dinero, pero también pueden ponernos en situaciones complicadas cuando no son usadas correctamente. Entre una de las variables más importante a tomar en cuenta es el número de cuotas elegidas para una compra, considerando el producto adquirido. Por ello, recuerda la regla de tiempo de vida y número de cuotas antes de efectuar una; el número de cuotas no puede ser mayor al tiempo de vida del producto o servicio.

Toma el control de tu propio futuro financiero:

Finalmente, recuerda que es importante conocer toda la información acerca de tus finanzas. Mantente siempre informado a detalle sobre las tarifas de tu banco, los intereses de tu tarjeta o de tus montos por pagar así como de los costos de los productos financieros que adquieras. Consulta tu reporte de crédito para conocer tus compromisos de pagos, los principales indicadores de crédito y mucho más para que tomes las mejores decisiones.

Aprovecha las promociones que Experian tiene para ti a través de su plataforma Mi Sentinel, este Cyberday, a través de su plan Pyme, como también en el plan Premium Anual, el cual te permitirá visualizar tu reporte de forma ilimitada, además, podrás revisar si tú, un familiar cercano o un amigo, califica para acceder a un crédito.

Te compartimos los códigos de descuentos para que tomes el control de tu futuro financiero y el de tu negocio.

Duplica Pyme (CYBERX2).

Plan Premium anual con 30% de dsct. Ahorra 6 meses. (CYBER30).

Terceros: 50% de dsct. en consultas a terceros (CYBER50).

Accede al plan Premium Anual y llévate 15 consultas detalladas gratis (CYBER15).

Plan Pyme con 40% de dsct. (CYBER40).

“En Experian, estamos convencidos de que la educación financiera es de vital importancia, esta permite a los usuarios visualizar de mejor forma sus oportunidades, tomar decisiones informadas, saber dónde obtener ayuda y ejercer acciones para solucionar conflictos relacionados con el uso de estos servicios.”, finalizó Marcela Pinzón, Middle Office Head de Experian Perú.