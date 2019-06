The Israel Ballet presenta “Nova Carmen” inaugura Festival Danza Nueva

Espectáculo creado por la coreógrafa Sharon Eyal se presenta los días 1 y 2 de junio, como inauguración del XXXI DANZA NUEVA Festival Internacional de Lima del ICPNA

El Ministerio de Cultura de Perú y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano presentarán los días 1 y 2 de junio, a las 8:00 de la noche en el Gran Teatro Nacional, el espectáculo de danza contemporánea “Nova Carmen”, creado por la coreógrafa Sharon Eyal exclusivamente para The Israel Ballet, compañía que visitará por primera vez nuestra capital en el marco del XXXI DANZA NUEVA Festival Internacional de Lima.

La puesta en escena resulta original e innovadora, inspirada en la tradicional historia “Carmen” de Georges Bizet. El montaje de Sharon Eyal, en colaboración con Gai Behar, reúne aspectos interesantes del ambiente clásico y el arte contemporáneo, desafiando las convenciones y evocando a una de las óperas más conocidas en el mundo.

Su interpretación fue diseñada y coreografiada exclusivamente para los virtuosos bailarines de The Israel Ballet, con la finalidad de construir una vía de diálogo entre el arte clásico y la cultura moderna, diversa y emergente. La compañía fue fundada en 1967 en Tel Aviv por la bailarina Berta Yampolsky y su esposo Hillel Markman, quienes ejecutaron una acertada gestión durante 45 años. Lea Lavie fue nombrada en 2012 directora general y Claire Bayliss Nagar asumió la dirección artística hace dos años.

The Israel Ballet es una de las compañías de danza más importantes del planeta y presenta una variedad de espectáculos (Cascanueces, La Bella Durmiente, Cenicienta, Romeo y Julieta, Don Quijote) en escenarios y festivales de Europa, Asia y América. Por sus filas han pasado notables coreógrafos neoclásicos y contemporáneos como George Balanchine, John Cranko, Berta Yampolsky, Robert North, Krzysztof Pastor, David Nixon, Itzik Galili, Andonis Foniadakis, Dwight Roden, Mariana Riznika, Sharon Eyal, Ido Tadmor y Christian Spuck.

Sharon Eyal nació en 1971, es graduada de la Rubin Academy of Music And Dance de Jerusalén y de The Bat-Dor Studios Of Dance de Tel-Aviv, instaurado por Batsheva de Rothchild y Jeannette Ordman. Fue bailarina de The Bat-Sheva Dance Company y realiza coreografías desde el año 2000. Su avance internacional estuvo marcado por “Love” y “OCD-Love”, piezas que abrieron las puertas a la danza contemporánea desterrando las reglas tradicionales y liberando cuerpos en movimiento que confían en sus propios impulsos utilizando el lenguaje Gaga.

En 2013 lanzó al L-E-V Dance Company con su amigo y cómplice Gai Behar. Ha sido invitada a crear para las principales compañías internacionales de danza como NDT/NDT2 (Países Bajos), Carte Blanche (Noruega), The Swedish Royal Ballet (Suecia), Hubbard Street Dance Chicago (Estados Unidos), Ballet BC (Canadá), The Gothenburg Opera House (Suecia) y el Israel Ballet.

Las entradas cuestan de 15 a 80 soles y pueden adquirirse en Teleticket y la boletería del Gran Teatro Nacional, con descuento del 50% para menores de 17 años, estudiantes universitarios e institutos superiores, mayores de 60 años, profesores de instituciones educativas públicas, miembros del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CONADIS.

