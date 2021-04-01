Singapore Major: ¿Qué posibilidades tiene Thunder Predator de llegar a la final?

El equipo del trueno se juega la vida en la lower bracket ante Team Aster para recuperar su cupo hacia la final.

El torneo que reúne a los mejores equipos de distintas regiones del mundo llega a su etapa final, el Singapore Major, que esta vez entregará USD 500,000 en premios a los primeros ocho participantes de Dota 2, que demuestren superar las expectativas de los fanáticos.

Los representantes peruanos de la escuadra de Thunder Predator tuvieron una excelente performance en la primera etapa, dando la sorpresa al colocarse en la cima de la tabla. Sin embargo, luego de caer ante Team Secret, que es considerado por muchos como el mejor de Dota 2, ahora el equipo del trueno se juega la vida en la lower bracket ante Team Aster para recuperar su cupo hacia la final.

De acuerdo con Ndree, experto en esports de Betsafe “Thunder Pretador ha demostrado que es de lo mejor que tiene actualmente Sudamérica en Dota 2, por ello eliminó con facilidad a sus oponentes, así que tiene buenas probabilidades de lograr una victoria, mientras que el equipo chino Team Aster será un oponente nada sencillo de vencer.

Este mismo día, los fanáticos de todo el mundo verán un imperdible encuentro entre Vici Gaming vs Team Liquid. Para el experto en esports de Betsafe, el equipo chino tuvo una fase de grupos algo inestable por lo que pagan una cuota de 1.62 con probabilidad de 57% de ganar. En tanto, los representantes europeos de Team Liquid tienen una cuota de 2.15 con probabilidad de 43%.

“Team Secret llega de una actuación aplastante en Europa para enfrentarse a PSG.LGD, que ocupó el cuarto lugar en las eliminatorias chinas, pero debemos considerar que esta región fue extremadamente competitiva”, señala Ndree. En ese sentido, se estima 67% de probabilidades para el equipo europeo y cuota de 1.39, mientras que PSG.LGD tiene una cuota de 2.76 con probabilidad de 33%.

Los representantes de Evil Geniuses pelean el cupo a semifinales ante Invictus Gaming. Los norteamericanos tuvieron una arrolladora clasificación por lo que pagan una cuota de 1.68 con probabilidad de 55%, pero para Invictus Gaming que ocupó el primer lugar en la clasificación de una región china apilada, Betsafe le estima 45% de probabilidades de ganar y paga una cuota de 2.06.

Sin duda alguna este torneo es de los más interesantes del año y sea quien sea el ganador, todos disfrutaremos de juegos del más alto nivel con representantes peruanos que no le temen a nadie.