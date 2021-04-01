Alberto Barros & LB presentan «Propuesta Indecente»

ALBERTO BARROS “el titán de la salsa”, con gran trayectoria artística como cantante, productor musical, compositor y arreglista presenta en este primer trimestre un nuevo sencillo musical titulado “Propuesta Indecente” bajo el sello CODISCOS con el que pretende conquistar varios listados musicales y ser tendencia en plataformas con esta salsa urbana.

Para este lanzamiento el artista barranquillero explora los sonidos de la salsa con toques urbanos. Sumado a la alta calidad musical a la que el artista nos tiene acostumbrados, se suma una letra romántica que describe esa “incontrolable química hacia alguien deseado”. Es la primera vez que ALBERTO BARROS comparte una colaboración con su hijo LUIS BARROS “LB”.

Este lanzamiento es de la autoría de Luis Barros (LB) quien colaboró en la producción musical y arreglos junto a su padre Alberto Barros. Fue grabado en Studio Barros en la ciudad de Miami.

La producción audiovisual estuvo a cargo de FITO AZ con un video rodado en Medellín el cual está inspirado en la estética ancestral del imperio egipcio. ALBERTO BARROS se presenta como un poderoso faraón que es envenenado por su guardia, interpretado por su hijo LB, en medio de un lío con su harem.