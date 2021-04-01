Prosigue la llegada de vacunas al país: laboratorios han entregado más un 1.3 millones de dosis hasta la fecha

Hasta hoy el Perú ha recibido más de 1.3 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, cifra que incluye las 49 140 recibidas esta tarde, de acuerdo a lo programado, provenientes del laboratorio Pfizer, las mismas que serán destinadas a la segunda inoculación de adultos mayores y personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La llegada al aeropuerto internacional “Jorge Chávez” de estas nuevas dosis se produjo alrededor de las 6 de la tarde, siendo recibidas por el ministro del Interior, José Elice, quien estuvo acompañado del comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes; y el subcomandante general de dicha institución, Arquímedes León.

En este contexto, hay que señalar que durante el mes de abril se recibirán 200 070 dosis semanales de la vacuna de Pfizer, con lo cual se fortalecerá, de manera notable, la campaña de inmunización en la Fase 1.

Como se recuerda, el primer lote de 300 000 dosis de la vacuna Sinopharm arribó al país el pasado 7 de febrero. Casi una semana después, el 13 de febrero llegó un segundo lote, de 700 000 dosis adicionales del mismo laboratorio.

Asimismo, el pasado 3 de marzo se entregó un primer lote de 50 000 vacunas Pfizer, completándose al cierre de este mes 250 000 con la recepción efectuada hoy.

Cabe indicar que el presente mes llegó al país, también, el primer lote de 117 000 vacunas Pfizer, adquiridas a través del mecanismo Covax facility.

Es importante enfatizar que todas las vacunas adquiridas por el Estado peruano son eficaces y certificadas por organismos internacionales, por lo que se considera que lo importante es que lleguen lo antes posible para ser inoculadas a la población, alejándola de los graves riesgos a los que conduce la covid-19.

Desde el inicio del Gobierno de Transición y Emergencia, el 17 de noviembre, hasta la fecha el Perú ha suscrito 3 acuerdos de suministro de vacunas con: Sinopharm (1 millón de dosis), Pfizer (20 001 150 dosis) y AstraZeneca (14 040 000 dosis), los cuales se suman al acuerdo de compromiso con el Covax Facility (13 200 000 dosis). Todo ello asegura la entrega de un total de 48 241 500 dosis durante el año 2021.

Hay que indicar que prosiguen las negociaciones con otros laboratorios a fin de asegurar un número suficiente de vacunas para toda la población.