 San Miguel rechaza actos de violencia registrado en obra de bulevar Mantaro

-Seis serenos y tres funcionarios de San Miguel resultaron heridos luego que fiscalizadores y serenos de MML ingresarán a paralizar obra distrital.

La Municipalidad de San Miguel rechaza los actos de violencia y abuso de autoridad por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en la obra denominada “Bulevar Mantaro”, ubicada en la cuadra 1 y 2 de la Calle Mantaro.

Seis serenos y 3 funcionarios del municipio resultaron heridos a consecuencia del enfrentamiento violento por partes de los 200 efectivos de serenos y fiscalizadores de la MML.

La Municipalidad de San Miguel por Ley de municipalidades distritales tiene competencia e injerencia en las vías internas del distrito, como es el caso de la Calle Mantaro. Por ende la obra pública en ejecución “Bulevar Mantaro” no es competencia de Lima. Además no ha existido exhortación alguna para la intervención ejecutada, siendo una obra pública, una vía interna donde MML no tiene injerencia

Ante ello, la Municipalidad de San Miguel tomará acciones legales contra los funcionarios de la Municipalidad de Lima por los abusos cometidos y la agresión física a nuestros serenos y funcionarios.

Los serenos heridos son: Augusto Grande Gil, Manuel Chacón Infante, José Espinoza Livia, Carlos Moran Torres, Jesús Melgar, José Ravena, ellos sufrieron diversos cortes, contusiones, raspones y heridas en la cabeza con 6 puntos.

Los Funcionarios de la Municipalidad de San Miguel agredidos fueron César Santa Cruz, Gerente de Seguridad Ciudadana (contusión cortante en el labio superior), Darío Dávila, subgerente de Inspecciones (contusión en la muñeca derecha) y la Dra. Karin García, Procuradora Municipal (golpes en los brazos).

