Saludan publicación de ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones

El congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), presidente de la Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera, informó que hoy fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley 3106, Ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 para beneficio de millones de peruanos.

Así lo señaló en la sesión virtual que se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams.

La Ley autoriza -de manera extraordinaria- a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos doce (12) meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en su CIC.

“Gracias a Dios hoy se hizo justicia. Se promulgó la ley de AFP (…) Hemos podido sacar (millones de soles) de las garras de los empresarios para dárselas a sus verdaderos dueños, a la población, a esa población que estaba destinada a recibir pensiones míseras de 30 a 100 soles mensuales”, dijo, por su parte la congresista Cecilia García.

RENTA DE ADUANAS

En la sesión participó el rector de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), ingeniero Baldo Olivares Choque, para dar sus alcances respecto del PL 1832, Ley que propone modificar los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 27613, Ley de Participación de Rentas de Aduanas, que propone incrementar en 10% la participación en la renta de aduanas (PRA)

“Estos fondos no van a ser destinados a gastos corrientes, es decir, sueldos, si no los vamos a destinar a gastos de inversión para fortalecer los 75 programas, principalmente en la rama de ingeniería que requiere de equipamiento en laboratorios especializados acorde con el avance de la tecnología”, dijo en su intervención.

Dijo que el proyecto de ley beneficia a 16 regiones, entre ellas el Callao, y aseguró que lo que se pretende es la redistribución de algo que ya existe y no es una iniciativa de gasto. Asimismo, subrayó que no afecta al presupuesto nacional, porque no va reducir el presupuesto a otras entidades.

“Hoy recibimos 5 millones 200 mil soles que se destinan exclusivamente para labores de investigación para beneficiar a la región Callao, y estamos enfocados al manejo de la contaminación con el tratamiento de residuos sólidos y efluentes, agua y aire”, informó José Cáceres en representación de esa casa superior de estudios, al tiempo de observar que su propuesta es de incremento de participación en renta de aduanas, toda vez que el Callao no tiene canon minero.

Por su parte, el congresista Marco Pichilingue preguntó a la secretaría técnica de la comisión si hay opinión del Ministerio de Economía respecto de este proyecto, porque eso es muy importante para la toma de decisiones. Se informó que se ha solicitado informes al MEF, a la Sunat, además del Gobierno Regional del Callao y la Universidad del Callao.

SUSTENTAN PROYECTOS

En otro momento de la sesión se realizó la exposición del PL 5255/2020-CR, que propone la Ley que fortalece las iniciativas de apoyo a la competitividad Procompite, a cargo del congresista Luis Simeón Hurtado (AP).

Dijo que la propuesta se fundamente en una deficiencia económica por poco presupuesto, pues se estima que los gobiernos regionales y locales tendrían un presupuesto para Procompite que superarían los 1200 millones de soles para el 2020.

“Tenemos que dicho fondo, en muchos casos, no se destina en su 100 %, debido a que se deja discreción de los gobiernos subnacionales el destinar el 10% de los recursos presupuestados para proyectos a cada entidad local, lo cual hace muy difícil que otros agentes económicos organizados puedan acceder al programa”, dijo el legislador.

Finalmente, la congresista Cecilia García (PP) fue la encargada de sustentar el PL 6627/ 2020-CR, Ley para el saneamiento de la propiedad de posesionarios de inmuebles adquiridos y/o construidos con recursos de Fonavi.

Indicó que el objeto de la ley es establecer nuevos criterios para el saneamiento de la propiedad mediante un pago pecuniario justo y flexible de los posesionarios y/o titulares de terrenos adquiridos y/o construidos con recursos del Fonavi, así como para los titulares de créditos vencidos o contrato resuelto, pero que mantienen en posesión las viviendas adquiridas o construidas por Fonavi.

Subrayó que con la propuesta se beneficiarán 228 mil personas naturales que pertenecen a Fonavi.

“El 78 % de peruanos viven en viviendas que no están saneadas. Vamos a permitir que se puedan sanear propiedades para que puedan tener su valor y ser económicamente activas en el sistema financiero. Además, permitirá incrementar los ingresos del Fonavi, entre otros beneficios”, concluyó la legisladora.