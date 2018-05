Salgado: no queremos un estado fallido como Venezuela

Ex presidenta del Congreso dijo que debemos estar unidos para sacar al país adelante

En su intervención la congresista Luz Salgado Rubianes (Fuerza Popular) dijo que este Congreso está cumpliendo su misión, su deber, su rol constitucional. Tranquilamente y para no crear inestabilidad, tendríamos que haber estado viendo otro tipo de obras, pero en su lugar, tuvimos que enfrentar una situación difícil y en lucha contra la corrupción bajo los canales de nuestra Carta Magna, hemos tenido que transitar por estos caminos difíciles, señaló refiriéndose a la renuncia del presidente Kuczynski al más alto cargo de la nación.

Salgado recordó que algunos auguraban el caos, el desorden y la debacle, e insistió que gracias a la Constitución, que nos da salidas viables para evitar el desorden, se ha podido transitar por el camino de la gobernabilidad, dejando en claro que su bancada apoyó los pedidos de vacancia por evidentes casos de corrupción.

Afirmó que este Congreso no se ha negado a otorgar los votos de confianza, dar facultades legislativas y aprobar las leyes que el ejecutivo ha enviado para salir adelante, porque pensamos siempre en función del país. “Cuando ustedes nos presente buenos proyectos, allí estaremos para apoyarlos”, agregó, dirigiéndose al gabinete que preside Cesar Villanueva.

Al notar la ausencia de varios parlamentarios de Peruanos por el Kambio (PPK) Salgado señaló que deberían estar en el hemiciclo apoyando a sus ministros, “porque ellos nos trajeron a este gobierno”, sin embrago no están y eso es señal de una confrontación que quieren negar.

Señaló que han dicho que esta bancada es la responsable de todos los problemas del país: desaceleración, problemas en la reconstrucción y hasta de la aparición de las enfermedades, como la tuberculosis. Hay 2,686 nuevos casos de TBC y en el 2016 han fallecido más de dos mil personas por esta enfermedad. No hicieron caso cuando dijimos que había desgobierno y ahora se ha ratificado cuando se conoce que la pobreza ha aumentado, afirmó.

Salgado denunció que no sólo se han paralizado las obras de reconstrucción sino que hay hospitales donde se ha colocado sólo la primera piedra, como el caso de Huacho.

Luego de indicar que no dejarán de lado la labor fiscalizadora, Salgado criticó que una promesa de campaña de PPK haya sido una burla para con los jubilados de las fuerzas armadas y policiales, cuyos efectivos pusieron el pecho por nosotros. Le pedimos al ex ministro Fernando Zavala que nos dé una salida, antes de dar la norma, y jamás cumplió.

Salgado también dijo que lo bueno hay que felicitarlo, y puso el ejemplo el gran trabajo que realizó la delegación peruana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encabezada por el embajador Meza Cuadra, para la difícil tarea de la pacificación internacional. Los jefes de las misiones de otros países nos han felicitado y eso hay que reconocerlo, expresó.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, la ex presidenta del Congreso, señaló que hay que trabajar en saber en cuánto nos hemos endeudado, quiénes son nuestros principales acreedores y cómo se han negociado los bonos soberanos. Hemos pagado 2,500 millones de dólares en el 2017 por intereses de la deuda , dijo y de inmediato preguntó los motivos de este pago, tomando en cuenta que en los últimos 20 años el país ha seguido la regla de no gastar más de lo que tiene, una decisión que ha sido felicitada por la OCDE, institución a la que el Perú aspira ingresar para estar a la par de los países en auge y de quienes recibiríamos transferencia tecnológica para mejorar la administración pública.

En otro momento de su intervención la parlamentaria fujimorista exigió que las obras se culminen y que se investiguen quiénes están detrás de las coimas y los diezmos, no sólo en cada uno de los sectores sino también en el Congreso. Ustedes que se reúnen con los gobernadores tienen la obligación de advertirles que las obras no se les da a los amigos o conocidos, porque en esas instituciones también hay funcionarios donde se dan casos de corrupción, añadió.

También se refirió al VRAEM, lugar en el que hay una gavilla de 200 narcoterroristas y no podemos acabar con ellos en tantos años. ¿Cuánto vamos gastando? Año tras año con presupuesto para el VRAEM y no hay resultados. Necesitamos investigar y tener un trabajo más eficiente y menos folletitos, indicó.

Con respecto al terrorismo, Salgado manifestó que están en todas partes, en las universidades, en los conflictos sociales, en las mineras. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Qué han hecho para combatirlos en estos dos años que han sido gobierno? ¿Qué resultados tienen las autoridades para exhibir?, preguntó.

Al tocar el tema del sector Salud, Salgado notó que la ministra del sector no estaba en el hemiciclo. Criticó las altas tasas de desnutrición y anemia, y muchos casos de pacientes con TBC resistente. Se deben comprar medicinas baratas, sí, pero también que sean efectivas, realizando el seguimiento al stock de cada una de ellas y que ahora no existe.

Varias de estas medicinas no les están haciendo efecto a las personas, les están haciendo daño, y nadie realiza ese seguimiento, denunció, luego de indicar que “no puede ser que sigamos comprando medicinas, genéricas, sin que hayan tenido visto bueno de los organismos internacionales”, exigió.

Finalmente Salgado dijo que tenemos que seguir esforzándonos para ingresar a la OECD. “Tenemos derecho a soñar en que seamos un país viable, con políticas buenas, seguir desarrollo e integración con la Alianza hacia el Pacífico. Hay un nuevo animo es esperanza de sacar adelante al país. No cedamos a algunos agoreros que quieren enfrentarnos nuevamente entre los antis y los pros, que lo único que hacen es propiciar el camino para un estado fallido como Venezuela. No queremos ser Venezuela, y en eso tenemos que unirnos nosotros, porque un estado fallido lo único que trae es más pobreza desempleo, hambre, anemia, más muerte y eso no queremos para el Perú”, sentenció.

