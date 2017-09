¿Cómo sacarle el mayor provecho a una casa de campo?

Según el portal inmobiliario Adondevivir, las búsquedas de nuevos proyectos que comprenden casas y condominios en zonas de campo, se incrementaron en 18% en el último año, en viviendas cuyos costos van desde los US$200mil dólares.

Cada vez son más las personas que reconocen el valor de comprar una propiedad en el campo, pensando en la oportunidad de pasar momentos inolvidables con la familia yamigos, y por qué no, percibir ganancias alquilándola. Y es que son muchos los limeños que huyendo del frío en invierno se trasladan al campo en busca del sol. Feriados largos como 28 de Julio y festividades como matrimonios, showers y otros, también son propicios para escapar hacia la naturaleza.

Según Luciano Barredo, gerente de marketing del portal inmobiliario Adondevivir, en este último año se registró un incremento de 18% en la búsqueda de inmuebles en venta en el campo, tanto en distritos tradicionales como Cieneguilla, Santa Eulalia y Ricardo Palma, como en zonas al sur de Lima que están creciendo en potencial inmobiliario, como San Vicente de Cañete y Mala, por ser una alternativa bastante cerca de la capital.

“Además del incremento de las búsquedas desde nuestra plataforma, también hemos notado una creciente tendencia en la construcción de inmuebles -con finesrecreativos- en zonas campestres, especialmente dentro de formatos de tipocondominio o clubes, que ofrecen otros atractivos como canchas para hacer deporte, piscinas, zonas de parrilla e incluso, en algunos casos, restaurantes”, comenta el representante de Adondevivir.

La agente inmobiliaria Connie Villanueva dice “que esta tenencia se da porque haymuchas personas que encuentran muy rentable la compra de este tipo de inmuebles, puesto que pueden aprovechar en alquilarlos cuando no los están usando, percibiendo así una ganancia por su renta”. De hecho, no es poco el número de usuarios que utilizan plataformas como la de Adondevivir para buscar casas de campo, especialmente en los meses fríos en Lima, entre mayo a noviembre.

Connie Villanueva incide en que comprar una casa de campo puede ser una buena idea, siempre y cuando se tomen ciertas recomendaciones, las que compartimos a continuación:

Si va a comprar….

Use el online para comparar costos y características de la amplia oferta que existe en este tipo de inmuebles. Así podrá estudiar el mercado sin tener que trasladarse – durante esta primera etapa-, hasta el campo. Portales como Adondevivir ofrecen muchas alternativas de casas recién en proyecto o ya con cierta antigüedad. Las hay dentro de condominios o clubes, o en espacios abiertos también rodeadas de naturaleza. Un aspecto fundamental a considerar es el costo que tendrá que asumir por el mantenimiento de la casa, especialmente si esta tiene más de 5 años de antigüedad.

Considere ventajas y desventajas de casa chica vs casa grande. Al realizar la selección de los inmuebles (candidatos), tome muy en cuenta la utilidad que le dará a este espacio, para medir lo que realmente necesita. Una casa chica puede albergar a la familia y amigos cercanos, cuesta menos mantenerla y será más fácil de alquilar, ya que el precio de renta será más competitivo. Sin embargo, por una casa grande se perciben mayores ingresos y puede alquilarla también para eventos. La continuidad y dedicación que quiera ponerle al alquiler de la propiedad puede ser la mejor medida para su compra, fuera del presupuesto.

Consulte a los especialistas. Para verificar la calidad y seguridad de una construcción — especialmente en el campo-, ya sea en proyecto o terminada, siempre es recomendable contar con la opinión de un ingeniero civil (estructural) o de un arquitecto, que ayudará a revisar que la construcción esté en orden o a interpretar los planos del proyecto. Por otro lado, para poder calcular mejor su inversión es fundamental acudir a un agente inmobiliario, quien lo asesorará y ayudará a sacar el ratio de utilidad que se fija al final, dividiendo el costo total del inmueble con el del alquiler.

Detalles indispensables. Existen ciertos espacios o elementos dentro de una casa de campo que hacen realmente placentera la estadía y, por lo tanto, también ayudan a facilitar su alquiler. Entre ellos: que posea una cantidad de baños adecuada para el número de cuartos, que por más pequeña que sea tenga mínimo 5 dormitorios, lo que ayuda a distribuir mejor el gasto de quienes alquilan, que cuente con una amplia zona de jardín y, sobre todo, con piscina. Por eso, antes de comprar, verifique que la propiedad cuente con estos atributos.

La ubicación no es un factor determinante. Si al consultar la oferta no encontró opciones con buena ubicación que se adapten a su presupuesto, no se preocupe. Existen otros atributos que no sólo pueden ser valorados por usted y los suyos, sino también por quienes buscan alquilar una casa de campo, como que tenga cerca el río o que se encuentre dentro de un condominio que puede ofrecer ciertos atractivos, como más piscinas, espacios diseñados para el deporte, e incluso mini zoológicos y restaurantes, por ejemplo. Preste atención también a estos detalles.

Al poner en alquiler…

Realice una buena evaluación de mercado y ofrezca un precio justo. Sí, la idea essacarle el mayor margen de ganancia al alquilar su propiedad, pero la única manera de establecer el costo más conveniente, sin correr el riesgo de que la casa esté mucho tiempo sin alquilarse, es consultar online cuáles son los precios del mercado. Compare, entonces, los alquileres de otras propiedades con características similares a la suya, utilizando portales como el de Adondevivir, en el que se encuentra toda la oferta de este tipo de inmuebles. Luego, establezca un precio justo.

Haga buenas promociones durante el año. Para atraer nuevos clientes resulta clave ofrecer diversas alternativas de precios, beneficiando a quienes quieren separar fecha con anticipación, sobre todo tratándose de feriados largos como los de 28 de Julio y Semana Santa, por ejemplo. Además de las promociones por festividades, una buena opción para el resto de meses, es ofrecer un precio más rebajado para el alquiler del inmueble por todo un mes, ideal para familias o grupos de amigos que sólo pueden utilizar la casa los fines de semana.

Todo entra por los ojos. Aunque es vital ser muy sinceros con lo que se ofrece, no está demás que antes de tomar las fotos para el aviso, haga los retoques necesarios en aquellos espacios que requieran de alguna mejora, especialmente si la propiedad tiene varios años de antigüedad. Recuerde que todo entra por los ojos, por ello debe asegurarse de fotografiar (en alta resolución) lo más atractivo de su casa, para incluir estas imágenes en el aviso de alquiler, junto a otros elementos que impulsen más el interés, como videos, fotos 4D y un plano preciso de la ubicación; vital cuando se utilizan las aplicaciones o versiones móviles de portales como Adondevivir.