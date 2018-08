Rompen mitos sobre los cuidados de los niños en invierno

Verónica Linares y el Dr. José Recoba

El invierno siempre es una estación complicada para los padres de familia, pues creemos que los niños se enferman con mayor frecuencia por el frío. En ese sentido, Colloky, la marca de calzados y moda infantil, organizó un conversatorio en su renovada tienda de San Borja del CC. La Rambla, a cargo del Dr. José Recoba para despejar todas las dudas sobre los cuidados de nuestros hijos en esta temporada de baja temperatura.

La reconocida periodista Verónica Linares y la actriz Emilia Drago son mamás de Fabio y Luna, respectivamente. Al igual que ellas, mamás blogueras como Yordana López del Blog El Baúl de Antonia, se dieron cita para romper mitos sobre la alimentación, vestimenta, entre otros.

El Dr. Recoba, comentó que el invierno es una estación donde hay más prevalencia de enfermedades virales como resfríos, fiebres, diarreas, etc. Teniendo en cuenta que en Perú no tenemos estaciones marcadas, los niños se enferman tanto en el verano como en el invierno. En ese sentido, mencionó algunos mitos y verdades con respecto a este tema:

Alimentación:

MITO: Los niños se enferman porque no comen bien o se exponen al frío.

VERDAD: Los niños se enferman porque los protegemos del frío metiéndolos en un ambiente cerrado y sin ventilación.

Los niños se enferman más porque son como bombas bacteriológicas que andan repartiendo gérmenes entre ellos. El pediatra de Colloky señala que cuando los enviamos al nido, ellos intercambian gérmenes, pues comparten la lonchera, juegan, se abrazan, y todos están en el aula con las puertas cerradas porque el frío los incomoda.

MITO: Los niños deben comer toda la comida del plato.

VERDAD: Los niños tienen la posibilidad y la capacidad de autorregular lo que comen.

El niño después del 1er año de edad ya puede consumir comida de la olla. No es necesario que termine todo su alimento, pues él va a decidir cuánto come. A los pediatras eso no les preocupa, pero sí aquel que come seguido y sube de peso rápidamente ya que puede sufrir de sobrepeso.

MITO: Si comen helado en invierno se enferman.

VERDAD: Pueden comer helado en invierno, a menos que sufra de asma.

Incluso el especialista recomienda darle helado si tiene dolor de garganta para que lo refresque y desinflame.

Calzado:

MITO: No debe caminar sin medias porque se enferma.

VERDAD: Puede hacerlo cuando él quiera.

El pediatra de Colloky aconseja perderle el miedo a todos los mitos. Agrega que los pies y las manos suelen estar fríos ya que pierden calor corporal y es normal. Debemos cuidar sí o sí la temperatura del tronco y el pecho. Además, el calzado que escojamos para los niños debe darle abrigo y comodidad a un pie que se tiene que terminar de desarrollar. Si está muy cerrado y caliente, se puede generar hongos.

Vestimenta:

MITO: En invierno los bebés y niños deben llevar 3 capas de prendas para que no se enfermen.

VERDAD: No. El bebé o niño tiene tanto frio o calor como la mamá lo siente.

La temperatura de los niños es 37 grados, es por eso que si los sobreabrigamos, sentirán más calor, lo que podría producir irritación de la piel. Se recomienda usar prendas cómodas y que traten bien a la piel. La mejor opción es el algodón.

Vitaminas y/o suplementos:

MITO: El niño debe consumir vitamina C para estar bien todo el verano e invierno.

VERDAD: No hay ningún estudio que avale que si comes más naranja vas a pasar mejor el invierno.

El exceso de vitamina C te puede producir cálculos al riñón, cuando la tomas por vía oral.

MITO: Los suplementos previenen las enfermedades del invierno.

VERDAD: Es mejor consumir micronutrientes dentro del alimento que te estás comiendo y no en suplementos.

El pediatra precisa que las vitaminas y minerales se llaman micronutrientes y pequeñísimas cantidades generan grandes efectos en la salud. Si no tuviéramos esas pequeñísimas cantidades en nuestra dieta, el deterioro en nuestra función orgánica corporal sería inmenso. Por ello, recomienda consumir los micronutrientes que poseen los alimentos como la leche que tiene calcio, fierro, azúcar, zinc, vitamina D y A.

Defensas:

MITO: Los niños que se enferman tiene las defensas bajas.

VERDAD: Los niños tienen mejores defensas que los adultos.

Nuestro sistema inmunológico está súper bien estructurado. Cuando estamos en la barriga de mamá, recibimos anticuerpos, cuando consumimos el calostro y promovemos la lactancia materna exclusiva, garantizamos que ese niño tiene una buena inmunidad que le va a proteger contra la mayor cantidad de enfermedades, pero no contra las más serias porque necesitan de las vacunas como también del hábito de limpieza de manos.

MITO: El niño no debe enfermarse al año.

VERDAD: A partir del año de edad hasta los 5 o 6 años se va a enfermar 10 o 15 veces al año. Eso es bueno.

El Dr. Recoba puntualiza que es importante colocarse la vacuna de la influenza. Aún estamos a tiempo de hacerlo.

Sin duda, el conversatorio que organizó Colloky ayudó a esclarecer algunos mitos que continuábamos creyendo como verdaderos. Pongamos en práctica los consejos brindados por el Dr. Recoba y aseguremos la tranquilidad y diversión de nuestros hijos.

Conoce más de la nueva tienda Colloky San Borja visitando el 2do piso del CC. La Rambla que presenta una propuesta completa en calzados, prendas y accesorios para niños de 0 a 12 años de edad. Más información en www.colloky.com.pe o las redes sociales Colloky Perú.

