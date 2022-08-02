Resiste Teatro presenta “Carne Quemada” en Julieta

“Carne Quemada” del dramaturgo Jaime Nieto y bajo la dirección de Marvelat se presentará desde el 12 de agosto hasta el 4 de setiembre de viernes a domingo a las 8:00 pm en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores).

La acción de “Carne Quemada” transcurre en los años 90 ‘s en la ciudad de Chicago. Joe Stone es un periodista desempleado que intenta escribir la novela que le dará la fama que necesita para ganar notoriedad y fortuna; pero su inspiración fracasa y la novela no se deja escribir. Su frustración ha empezado a menoscabar la relación sentimental que tiene con Martha, una joven diseñadora de interiores, que lo aloja actualmente en su casa.

Unos crímenes muy extraños empiezan a suceder en Chicago: cada semana, un cadáver distinto aparece en la puerta de algún cine. Joe cree haber encontrado la motivación que necesitaba para escribir y decide emprender una pesquisa para encontrar al asesino.

En su búsqueda, forma una alianza con el Doctor Medows, un meticuloso psiquiatra, Nick Tarantino, el conductor de un programa sensacionalista de TV y otros singulares personajes, con quienes urde una estrategia para encontrar al asesino, compitiendo con la policía e interfiriendo con su mediática campaña de captura del asesino.

Dice Marvelat: “La obra de Nieto pone en evidencia a una serie de personajes víctimas de los medios de comunicación y de la sociedad de consumo, que van perdiendo los escrúpulos ante la oleada de muertes que ha comenzado a producirse y que aprovechan el miedo del que es presa toda la ciudad para conseguir sus intereses personales. Me parece importante tocar temas como el miedo a gran escala y de su repercusión en la conducta de una parte de la sociedad que lo utiliza y vive de él, lejos de cualquier gesto de empatía y remordimiento”.

Bajo la dirección de Marvelat actúa un elenco integrado por: Dante del Águila, Francesca Vargas, Walter Ramírez, Verony Centeno, Kelly Estrada, Herbert Corimanya, David Huamán, Iván Chavez, Daniel Suárez y Anibal Lozano.