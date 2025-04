¿Qué canal transmitirá la final de la Champions League en Perú este sábado?

Real Madrid y Liverpool se enfrentarán desde las 2:00 de la tarde, hora peruana.

La gran final de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, se jugará mañana, sábado 28 de mayo, en París.

Desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), el Real Madrid intentará sumar un nuevo trofeo continental a su ya larga historia de triunfos.

Entre tanto, el Liverpool llega con ambiciones muy serias a este choque final, tras dejar en el camino al Atlético de Madrid, Milan de Italia, Oporto de Portugal, el Inter, el Benfica y el Villarreal.

Por ESPN y ATV

Los aficionados peruanos podrán ver el partido por televisión gracias a las transmisiones de la cadena ESPN, para los usuarios de cable, y por ATV en señal abierta.

Los usuarios que no cuenten con estos servicios a disposición, podrán conectarse a la señal streaming de Movistar Plus o Star Plus.

El ganador de este partido se llevará, además de la copa, un premio de 21.6 millones de euros, en tanto que el subcampeón sumará a su cuenta 16.3 millones.

El Stade de France, sede del cotejo entre blancos y rojos, tiene capacidad para albergar a 83,300 espectadores.

Alineaciones probables

Los aspirantes al título podrían saltar al gramado con las siguientes alineaciones:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keitá, Thiago, Henderson; Salah, Díaz o Jota y Mané.DT. Jürgen Klopp.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.DT. Carlo Ancelotti.

Fuente: Agencia Andina