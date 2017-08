Presidente del Poder Judicial, presentación de galería de fotos estuvo a cargo de juez supremo José Luis Lecaros Cornejo

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo propuso la creación de un museo para registrar los procesos penales más emblemáticos realizados en todo el país, para que sirva, como referente y de conocimiento para el público en general.

La propuesta fue realizada durante la inauguración de la exposición fotográfica “Los procesos más emblemáticos con el Nuevo Código Procesal Penal” que tuvo lugar en el Salón De las Columnas del Palacio Nacional de Justicia.

“Quiero felicitar al doctor Lecaros Cornejo por la iniciativa de una exposición fotográfica, que registra los procesos más emblemáticos, considero que el Poder Judicial debe tener un museo, la población debe conocer los procesos más representativos llevados a cabo”, dijo Rodríguez Tineo.

La exposición fue organizada por la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (ETI-Penal), que preside el juez supremo José Luis Lecaros Cornejo, y será exhibida durante una semana.

En otro momento Rodríguez Tineo resaltó la información brindada por el presidente del ETI-Penal, quien informó que los procesos penales que son procesados con el Nuevo Código Procesal Penal concluyen en un plazo máximo de trece meses, a diferencia de otros procesos comunes.

“Existe un adagio que dice: justicia que tarda no es justicia, por lo tanto esta debe ser célere y el Poder Judicial no debe asumir responsabilidades ajenas cuando los otros operadores jurídicos no cumplen con su rol que la Constitución Política les ha encomendado”, señaló.

Por su parte, Lecaros Cornejo, explicó que la exposición fotográfica tiene como objetivo graficar la manera en que han sido llevados a cabo los procesos penales en todas las cortes superiores del país y la celeridad de las mismas.

Asimismo, el presidente del ETI-Penal presentó e hizo entrega a la máxima autoridad judicial de la edición Nro 3, del libro Justicia Penal ETI-Penal 2017-1, el cual contiene datos estadísticos e información del trabajo elaborado en estos últimos siete meses por la institución que dirige.

