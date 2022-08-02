20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
Presidente Castillo pide evaluación de cumplimiento contractual de concesionarias de vías

Ante las quejas de usuarios de las vías nacionales.

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció hoy que solicitó una evaluación exhaustiva de las concesiones de los peajes vinculadas con la empresa Odebrecht, debido a que no estarían cumpliendo con sus obligaciones contractuales respecto al mantenimiento de las vías.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario manifestó que esta medida se toma luego de haber recibido información de los usuarios de diversas vías nacionales.

«Los derechos del pueblo están por encima de las concesiones vinculadas a casos de corrupción. Por ello he dispuesto que el ministro de Transportes y Comunicaciones (Juan Barranzuela) evalúe exhaustivamente el cumplimiento de las concesionarias en sus obligaciones contractuales de mantenimiento de vías», escribió.

Asimismo precisó que los peajes, ligados a la empresa Odebrecht, «no están cumpliendo sus obligaciones contractuales de mantenimiento de las vías».

Fuente: Agencia Andina

