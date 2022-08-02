20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
Ministra de la Mujer saluda decisión unánime de la Comisión de Ética

En el caso del congresista Freddy Díaz, acusado de violación.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, saludó la decisión tomada en la Comisión de Ética Parlamentaria, para abrir una denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz quien fuera denunciado por violación.

Esta medida fue tomada por unanimidad por los integrantes de dicho grupo de trabajo durante la sesión desarrollada esta mañana en el Congreso. «Saludamos a la Comisión de Ética que aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz por agresión sexual. Vamos por un Pacto Nacional contra la violencia y la impunidad de los agresores. Nada justifica la violación sexual», escribió la titular del ministerio en su cuenta oficial de Twitter.

En total fueron 16 votos quienes se expresaron a favor de iniciar las acciones en contra de Díaz Monago.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, la titular de la Comisión de Ética, Karol Paredes, aseguró que de 20 días a un mes se resolvería el caso que involucra al excongresista de Alianza para el Progreso.

«Se va a resolver lo más pronto posible aunque puede ocurrir retrasos por la inasistencia de los testigos, pero los vamos a tener informados, pero hay que decir que vamos a cumplir con todos los procedimientos de la comisión», aseguró.

Asimismo, la titular de Ética también informó que el caso del congresista Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso, será visto el 8 de agosto. Como se recuerda, el parlamentario tuvo que pedir disculpas tras sus expresiones en torno a este caso.

Fuente: Agencia Andina

