PAGOEFECTIVO: más de 30 millones soles en compras por teléfono

A nivel nacional, Lima concentra el 50% de personas que usan el sistema de PagoEfectivo para sus compras por teléfono, seguido por Trujillo, Cusco, Puno, Chiclayo y el Callao que lideran el ranking en provincias. La categoría más vendida por teléfono es la de viajes y turismo, como boletos, paquetes de hotel y servicios turísticos.

En ese sentido, las compras por teléfono se han convertido en una alternativa segura con altos niveles de efectividad para aquellas personas que no quieren exponer sus datos de tarjetas o que tal vez no están familiarizadas con las compras por internet. Diversos estudios sostienen que en Latinoamérica y especialmente en el Perú el cliente valora mucho el contacto humano, el ser escuchado y sentirse orientado para resolver una necesidad.

Este tipo de compra se ha incrementado en un 50% vs el año pasado. “Durante el 2018 se realizaron 180 mil transacciones de compras por teléfono mediante nuestra modalidad de pago y en lo que va del 2019 ya se ha recaudado cerca de 32 millones de soles en aproximadamente 100 mil transacciones pagadas con nuestra solución a través de call centers”, precisa Juan Fernando Villena, gerente de PagoEfectivo.

Cabe señalar que esta alternativa funciona mejor cuando es el cliente quien busca hacer la compra y se comunica a las líneas de la marca. Asimismo, mediante la compra a través de PagoEfectivo el cliente recibe un código de pago y decide si lo paga a través de banca por internet o en una bodega o agencia autorizada en efectivo, sin necesidad de brindar sus datos al call center. Actualmente se cuenta con más de 70 mil puntos de pago a nivel nacional.

Para este 2019, PagoEfectivo espera superar las 250 mil transacciones y estima un incremento de 40% respecto al 2018. “Hasta el momento aún hay muchos negocios offline cuyos primeros pasos en ventas no presenciales son justamente las que se hacen por teléfono, este canal no excluye a la venta ecommerce, es una canal más y conviven, incluso se complementan. Aún hay mercado por desarrollar, muchas empresas están emprendiendo rutas nuevas para digitalizar sus procesos de comercialización justamente no presenciales”, sostiene Villena.