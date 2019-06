Colegio Médico del Perú: Sepa cómo actuar ante el síndrome de Guillain – Barré

La única forma de prevención es evitando contagiarse de virus o bacterias que causen problemas respiratorios o digestivos que puedan desencadenar una enfermedad autoinmune.

Este brote tiene rápida evolución, se recomienda acudir al médico ante los primeros síntomas.

Ante el aumento de casos de Guillain – Barré reportado en distintas ciudades del país y la desinformación por parte de la población; el Colegio Médico del Perú aclara que este no es un virus , es un síndrome (conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos) autoinmune que ataca a los nervios que van a los músculos disminuyendo la fuerza muscular hasta llegar al grado de parálisis. No es contagioso , pero sí lo son sus posibles desencadenantes (virus o bacterias) y, debido a que aún no se conoce el agente que lo pueda estar desencadenando, la única manera de prevención es cuidando de no contagiarse de agentes que causen problemas respiratorios o digestivos.

El síndrome de Guillain – Barré es una alteración del sistema inmune, es decir, una autoagresión de nuestras propias defensas debido a que estas se confunden y, en vez de atacar a agentes externos (virus o bacterias), agreden a la mielina y a los nervios que van hacia los músculos, teniendo como resultado problemas de movilidad y disminución de fuerza.

“Hay varios virus y bacterias que pueden desencadenar este problema autoinmune, sin embargo, muy pocos de los que se infectan con esos virus o bacterias llegan a tener Gillain – Barré. Este síndrome, como cualquier enfermedad, puede atacar de diferente manera a cada persona. Puede llegar a ser mortal si avanza hacia los músculos respiratorios y se complica, ya que se caracteriza por dejar los músculos sin fuerza, motivo por el cual el paciente tendría que ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Las personas con hipertensión y diabetes tienen mayor riesgo si no se atienden a tiempo”, explica la Dra. Liliana Cabani Ravello, decana del Colegio Médico del Perú.

¿Cómo saber si presento SGB?

Por lo general los primeros síntomas son dolor muscular como calambre y hormigueo en las extremidades, presentando dificultad para moverse pudiendo llegar a parálisis. Puede iniciar en manos o pies y luego avanzar hasta el centro del cuerpo. Debido a su rápida evolución, se recomienda acudir al médico al detectar los primeros síntomas.

¿Cómo evitar adquirir el SGB?

La única manera de prevención es evitando enfermarse. Mantener las defensas altas para evitar contagios de cualquier virus o bacteria que pudiera causar un Gillain-Barré. Evitar comer en lugares poco higiénicos y lavarse las manos con agua y jabón antes y después de llevarse algún alimento a la boca. Asimismo, si se está enfermo, se deberá de cubrir la boca y nariz con el brazo al momento de toser.

El síndrome de Guillain – Barré no tiene cura. El tratamiento solo ayuda a mejorar la evolución de los síntomas y a reducir su gravedad.

Me gusta: Me gusta Cargando...