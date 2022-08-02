Golfista Ariana Urrea es campeona en un Torneo HJGT y el segundo puesto fue para Zoe Pinillos

Golfistas menores compitieron en el 54 Hole Junior Open at Orange County National – HJGT, EE.UU.

La Federación Peruana de Golf informó que los golfistas menores continúan compitiendo al más alto nivel y destacándose en diversos campos de Estados Unidos, particularmente en el 54 Hole Junior Open at Orange County National – HJGT.

Ariana Urrea se coronó campeona de la categoría Girls 14-18 luego de ganarle un playoff de desempate a Zoe Pinillos, quien finalmente se quedó con el segundo lugar. Ambas habían igualado (+10) luego de jugar los 54 hoyos.

En la misma categoría Girls 14-18, Micaela Ruidias finalizó el torneo en el puesto 7 (+25). Giancarlo Aguirre cerró una buena actuación y ocupó la cuarta posición (+14) en la categoría Boys 11-13. Axel Vogt jugó una ronda de 81 golpes (+9), para asegurarse el quinto lugar de la categoría Boys 14-15.

Fuente: FDPG