20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioDeportesGolfista Ariana Urrea es campeona en un Torneo HJGT y el segundo...
Deportes

Golfista Ariana Urrea es campeona en un Torneo HJGT y el segundo puesto fue para Zoe Pinillos

peruinforma
By peruinforma
0
874

Golfistas menores compitieron en el 54 Hole Junior Open at Orange County National – HJGT, EE.UU.

La Federación Peruana  de Golf informó que los golfistas menores continúan compitiendo al más alto nivel y destacándose en diversos campos de Estados Unidos, particularmente en el 54 Hole Junior Open at Orange County National – HJGT.

Ariana Urrea se coronó campeona de la categoría Girls 14-18 luego de ganarle un playoff de desempate a Zoe Pinillos, quien finalmente se quedó con el segundo lugar. Ambas habían igualado (+10) luego de jugar los 54 hoyos.

En la misma categoría Girls 14-18, Micaela Ruidias finalizó el torneo en el puesto 7 (+25). Giancarlo Aguirre cerró una buena actuación y ocupó la cuarta posición (+14) en la categoría Boys 11-13. Axel Vogt jugó una ronda de 81 golpes (+9), para asegurarse el quinto lugar de la categoría Boys 14-15.

Fuente: FDPG

Artículo anterior
Surfistas nacionales Miguel Tudela, Manuel Robles y Kalea Gervasi ganaron el ALAS de Punta Rocas
Artículo siguiente
«OVS, proyecto emblemático en Arequipa» por Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Deportes

22 disciplinas clasificarán por primera vez a Juegos Olímpicos Tokio 2020

peruinforma - 0
 En Lima 2019  Los mejores representantes del continente llegarán al Perú para pelear los cupos al torneo máximo del deporte mundial. Los XVIII Juegos Panamericanos se...
Actualidad

Angelo Caro logra el tercer puesto en Estados Unidos

peruinforma - 0
Skater nacional alcanzó el podio en el Jackalope Festival, donde también compitieron Jair Urbano y Deyvid Tuesta. Demostrando su consolidación internacional, el skater nacional, Angelo...
Deportes

​​ Melgar derrotó 2-0 a Universitario en Arequipa

peruinforma - 0
Rojinegros son líderes momentáneos del Clausura Melgar venció esta tarde 2-0 a Universtario en Arequipa, resultado que lo coloca transitoriamente en el primer lugar del...
Deportes

Jinete Olímpico Alonso Valdez presente en mundial ecuestre a realizarse en...

peruinforma - 0
Estados Unidos de Norteamérica Valdez Prado es Embajador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y competirá con un millar de deportistas de 75...