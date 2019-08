Obra “Los cerdos no miran al cielo”

Dos jóvenes emprendedores, el narco más poderoso de la selva peruana, una esposa que lo tiene todo y una singular mascota, juntos en la comedia sobre cómo alcanzar el éxito ¿Quién ganará? ¿el dinero o el amor? La divertida obra teatral “Los cerdos no miran al cielo”, de Carlos Portugal, se estrenará el sábado 14 de setiembre del 2019 en el Teatro del Centro de la Amistad Peruano-China, en Jesús María, y será protagonizada por Kukuli Morante, Braulio Chappell, Micky Moreno, Alaín Salinas y Lolo Balbín.

¡La primera comedia teatral sobre narcos peruana que retrata a los nuevos emprendedores¡ El montaje cuenta la historia de Esteban, un fotógrafo desempleado que convence a Ricardo, un periodista que también ha perdido su trabajo, de fundar una revista lifestyle para narcos. El millonario negocio se complica cuando el primero se enamora de la esposa de El Cauchero: el narcotraficante más temido de la selva peruana, que solo tiene cabeza para Babe Tercero, el cerdo mascota más caro del mundo.

“Los cerdos no miran al Cielo” es una pieza escrita por el dramaturgo peruano Carlos Portugal, ganadora del Festival Sala de Parto 2016, y que será puesta en escena por primera vez bajo la dirección de Kathy Serrano y la producción de La Teatrera, una nueva productora de comedias peruanas que financia el 20% de sus montajes teatrales con el apoyo de micromecenas.

Esta hilarante comedia reproduce la creatividad y el ingenio de los peruanos para salir adelante, cómo vencer los obstáculos que se encuentran en el camino, desde el capital y la burocracia, hasta las luchas de poder, los sentimientos y el amor. Asimismo, retrata cómo nos relacionamos con el dinero y nuestro deseo de alcanzar el éxito.

“Los cerdos no miran al cielo es una comedia con la que vamos a poder reírnos de nosotros mismos y ver identificados, con nuestros miedos y carencias, con nuestras necesidades y ambiciones. Todos los personajes de esta comedia son realmente entrañables y tienen que confrontarse todo el tiempo”, sostiene la directora de la obra, Kathy Serrano.

“Ellos deben lidiar entre perseguir sus sueños con la realidad del día a día, como las cuentas que hay que pagar: el colegio de los hijos, el alquiler o hipoteca del departamento, los gastos de un familiar enfermo, etc. Ante esta realidad, vamos a ver cómo dos de los personajes, que acaban de perder su empleo, emprenden un negocio que les permitirá amasar una enorme fortuna”, expresa.

“Pero tendrán que lidiar entre lo que es correcto y no es correcto, entre lo que es legal y no es legal, entre lo que es ético y no ético; y finalmente tendrán que decidir con qué se quedan: con toda esa aspiración de tener mucho dinero o seguir soñando. Los personajes todo el tiempo están luchando entre lo que sueñan o quieren ser, frente a lo que se puede ser”, finaliza.

