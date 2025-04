«NJCU Afro Loop», banda de Jazz de New Jersey City University llega al Perú en gira de conciertos por universidades en Lima y Arequipa

Estudiantes peruanos se sumarán a la agrupación para formar la All Star Peruvian Big Band, una gran orquesta de 20 integrantes.

NJCU Afroloop de New Jersey City University de Nueva York, llega al Perú para realizar una gran gira musical por diversas universidades de Lima y Arequipa. En Lima tendrá además un encuentro colaborativo con estudiantes peruanos, reclutados de todas las instituciones educativas asociadas a la NJCU, para formar la All Star Peruvian Big Band, una gran orquesta de 20 integrantes que se presentará el sábado 18 de junio a las 6 pm, en concierto al aire libre, en el Parque Jesús Vásquez en San Miguel, en el marco del Festival San Miguel de las Artes.

En marzo último, Tamara Cunnigham, Vice Presidenta para Iniciativas Globales de la NJCU, por encargo de la Presidenta de NJCU, Sue Henderson, realizó una primera visita a Lima y Arequipa, con el fin de iniciar convenios entre la NJCU e instituciones educativas con la visión de una educación global y multicultural para la formación de ciudadanos capaces de liderar el mundo con sabiduría, empatía, espíritu humanitario y humildad. “Estamos muy interesados en desarrollar las relaciones bilaterales con instituciones del Perú. Nuestro compromiso con el Perú es el de generar un gran punto de acceso para desarrollar las carreras artísticas de peruanos con una visión global sin límites”, ha manifestado en su mensaje, la Presidenta Sue Henderson.

Hoy se cuentan entre los aliados de NJCU a la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional de Música, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Escuela Tempo y el Instituto Orson Wells; y la Universidad Católica San Pablo, la Universidad Nacional de San Agustín y los colegios Nuestra Señora de La Merced y Sagrados Corazones de Arequipa.

En su nueva visita, Tamara Cunninghman continuará impulsando la puesta en marcha de becas y programas internacionales y en esta oportunidad presentará como embajadores musicales, al grupo de jazz de la universidad, NJCU Afroloop. El repertorio de la bandaincluyeritmos de jazz afroperuano como landó, festejo, panalivio y valse. Su poderoso sonido se caracteriza por las texturas creadas por el contrabajo, el vibráfono y el piano; por la potencia del cajón y la batería, y una línea frontal con violín eléctrico, trompeta y saxofón. La vocalista y pianista de la banda canta en español e inglés, con un estilo cargado de humanidad y tendencias contraculturales.

NJCU Afroloop está conformada por: Gabriel Alegría, Director de Estudios de Jazz en la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey; primer peruano en ocupar un cargo de este tipo en los Estados Unidos, pionero en el movimiento de música jazz afroperuana. Gabriel es el Director Artístico de la banda, interpreta trompeta y fliscorno. Ariacne Trujillo, piano y voz, es miembro de la Facultad de Música de la NJCU; pianista, arreglista y compositora cubana de renombre mundial. Freddy “Huevito” Lobatón, cajón, cajita & quijada. El maestro Huevito es miembro de la Facultad de Música de NJCU y es reconocido como el mejor cajonero vivo del mundo.

Jalin Shiver, saxofones soprano y tenor; también es estudiante en la NJCU y uno de los jóvenes saxofonistas más solicitados de Newark, Nueva Jersey. Alonso Acosta, vibráfono; reconocido vibrafonista, pianista, arreglista y compositor peruano, miembro de la Universidad Nacional de Música en Lima. Actualmente cursa su Maestría en la

NJCU. Xavi García, violín, músico español; acaba de completar su Maestría en la NJCU. Intérprete virtuoso, trabaja con un grupo variado de conjuntos de estilos múltiples en todo el mundo. Daniella Layseca, contrabajo, estudiante peruana en la NJCU y Jazmín de León, de New Jersey, baterista del grupo y estudiante en la NJCU.

LA EXPERIENCIA PERUANA EN AFROLOOP

Daniella Layseca, vocera peruana de Afroloop Jazz Band de NJCU, llegó Estados Unidos en 2019 para seguir la carrera de jazz. “Escogí el departamento de jazz de NJCU debido a que es inclusivo, moderno, y de un gran nivel, que tiene un director peruano pionero en el jazz afroperuano, Gabriel Alegría. La banda afroperuana de la universidad me llamó la atención desde antes de aplicar. El hecho de que mi música fuera tocada en el extranjero y la banda dirigida por un director peruano me llenó de orgullo. Tuve una audición, ingresé y en mi primer año hicimos una gira por la Florida la cual me hizo aprender más que cualquier clase que llevaba hasta ese momento. Afroloop se convirtió en mi banda favorita de la universidad”, comenta la contrabajista peruana.

“Mi experiencia en Afroloop me ha ayudado a encontrar mi propia voz musical. Es muy enriquecedor poder aplicar mis conocimientos del jazz a los ritmos afroperuanos que son parte de mi identidad. Actualmente, los miembros de NJCU Afroloop provienen de distintas partes del mundo. Tenemos músicos de Cuba, Estados Unidos, España, y Perú. Pero la diversidad de la banda no acaba ahí. Cada uno tiene una formación musical diferente. Esto hace que la banda tenga un sonido único, aceptando y festejando nuestros distintos sonidos y expresiones musicales para formar una sola sonoridad. En la banda, toda idea es bienvenida y el proceso creativo es prioridad. Cada uno demuestra su individualidad y su musicalidad sin dejar nunca de ser parte de un colectivo. Mi experiencia en NJCU Afroloop es de las cosas que más me ha enriquecido tanto como músico y como persona en toda mi estadía en los Estados Unidos”.