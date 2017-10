En representación de alcalde de Lima hace la sustentación la teniente alcaldesa, Patricia Juárez. Congresistas lamentan no concurrencia de Castañeda Lossio.

El pliego presupuestal para el 2018 del Municipio de Lima asciende a S/ 43 millones 181 mil 74, informó la teniente alcaldesa, Patricia Juárez, durante su presentación en la sesión de la Comisión de Presupuesto.

Dijo que para el próximo año se estima un 44% en gastos corrientes del presupuesto y un 55% para gastos de inversión.

Juárez precisó que manejan dos pliegos, el del gobierno regional de Lima y del municipio metropolitano.

Señaló que ellos tienen el presupuesto más bajo en comparación a otras regiones.

La teniente alcaldesa de Lima dijo también que no reciben transferencias del gobierno central y que sus recursos son propios producto de las recaudaciones.

Durante el debate, los congresistas lamentaron la no concurrencia del alcalde Luis Castañeda, indicando que si no asisten no hay forma de cómo ayudarlos.

Durante su intervención, la congresista Luz Salgado, representante por Lima, pidió una sesión especial, para abordar en exclusiva la gestión y acciones de la Municipalidad de Lima frente un posible sismo de magnitud.

“Dada la importancia que es la capital con mayor población, tengamos una sesión para ver solo este tema”, dijo

