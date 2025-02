Mujica: “Vamos a ser el último país de Sudamérica que vacune a su población”

El expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, expresó este jueves su malestar frente a la lentitud en la compra de vacunas contra el coronavirus para el país.

En su programa «Hablando al sur» que emite la radio M24, Mujica lamentó que Uruguay aparezca como «el último país» sudamericano que vacunará a su población pese a haber tenido «posibilidades ciertas y reiteradas» de hacerlo antes. Durante 2020 el país fue tomado como ejemplo en la región por su buen manejo de la pandemia, aunque el inicio del nuevo año trajo consigo cifras récord de contagios y muertos diarios.

Para el también exsenador, la vacuna es «la gran esperanza» para conseguir «eso que llaman defensa de rebaño, una inmunidad colectiva que haga imposible los contagios». Sin embargo, hasta que lleguen las dosis y el plan de vacunación comience, «las únicas herramientas son los tapabocas y la distancia social».

El pasado 23 de enero, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la compra de casi 3,8 millones de dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac, y espera que la vacunación comience recién entre fines de febrero y principios de marzo. «En estos días algún medio informaba que en el primer trimestre de este año el grueso de la gente iba a estar vacunada, y yo pienso que al tren que vamos, por más declaraciones que hagan, difícil que el chancho chifle. Ojalá me equivoque, y si me equivoco aplaudo, porque no hay cosa que precisemos más que la vacuna», dijo Mujica, mesurado en el tono aunque enojado por la demora en el inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19.

El líder del Frente Amplio agregó que el faltante de vacunas se produce por la urgencia generalizada para conseguirlas, aunque también influyen otros factores. «La demanda es tremenda y abarca todo el orbe, y no se puede solucionar en unos días. Además, el mundo rico ha acaparado con sus compras prematuras buena parte de las vacunas que salen de sus laboratorios, a veces muy por encima de sus necesidades, como diciendo ‘por las dudas’», apuntó Mujica, quien no cree que los plazos de vacunación dispuestos por el gobierno uruguayo se cumplan.

En otro tramo de su espacio radial, Mujica criticó al presidente Lacalle Pou, a quien acusó de darle la espalda a la oposición e incluso a integrantes de la propia coalición oficialista frente a una situación que calificó como «causa nacional». Aseguró que si se «comenta que los socios del gobierno se sienten ladeados de las decisiones fundamentales y hay ministros que se enteran de ciertas cosas por los diarios, qué se puede esperar como actitud del gobierno para con la oposición».

Fuente:Agencia Nodal/República

Foto: Gastón Britos / FocoUy