Ministro del Ambiente exhorta a la población a valorar la riqueza de los humedales

Durante su recorrido por el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.

En su segundo día de inspección a los humedales que existen en la capital, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, sostuvo que dichos ecosistemas representan una riqueza natural que alberga diversas especies de flora y fauna que deben ser valoradas por la ciudadanía, pues también pueden convertirse en atractivos turísticos.

Esta tarde, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), junto con la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del sector, Yamina Silva, recorrió el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, ubicado en Chorrillos.

“Los humedales tienen una gran riqueza natural, la cual debe ser valorada por la ciudadanía. Queremos llamar la atención de la población para que aprenda a apreciar los humedales”, dijo. 

Destacó también el trabajo que realiza el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en la protección y conservación de dicho espacio natural, evitando que sea contaminado por residuos sólidos.

“Sernanp ha hecho un gran esfuerzo para proteger Los Pantanos de Villa, que están amenazados por los residuos derivados de la construcción. Ahora la población se está uniendo a esta gran tarea de proteger la naturaleza”, comentó.

Día Mundial del Guardaparque

El ministro Modesto Montoya destacó el trabajo que realizan los guardaparques en el país al defender a la naturaleza de las amenazas del ser humano, principalmente. En tanto, la viceministra Yamina Silva señaló que dicho personal tiene un rol importante en el cuidado de los recursos naturales.

