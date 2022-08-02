Influenza: Minsa informa que a la fecha son cerca de 900 000 adultos mayores protegidos contra esta enfermedad

Más de 3 millones de personas de la población de 5 a 59 años ya cuentan con su vacuna.

Con la llegada de la temporada de bajas temperaturas, heladas y friaje, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Inmunizaciones continúa acercando la vacunación a la población más vulnerable para evitar posibles complicaciones si enferma de la influenza.

La directora de la Dirección de Inmunizaciones, Lic. María Elena Martínez resaltó el trabajo articulado del Minsa con las regiones para proteger a los grupos vulnerables contra la influenza, lo cual se refleja en el buen ritmo que ha tenido este proceso de vacunación.

Martínez Barrera precisó que, de enero a julio del 2022, con el apoyo de las Geresa, Diresa y Diris, en la población de 5 a 59 años, ya se han aplicado 3 309 995 vacunas. En el caso de niñas y niños menores de 5 años, se ha llegado a vacunar a 347 577 personas. Del mismo modo, en la población de los adultos mayores, ya se han colocado 875 198 dosis que representa el 38 % de la población.

En ese sentido, la Lic. María Elena Martínez señaló la importancia de que la población, sobre todo la que presenta comorbilidades como asma, hipertensión, cardiopatía, diabetes u obesidad, se vacune contra la influenza, pues es el grupo más expuesto y en riesgo de desarrollar cuadros graves por esta enfermedad respiratoria.

“Quienes deben vacunarse por su vulnerabilidad son los menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y quienes tengan alguna comorbilidad. Si en la familia tengo un bebé, debo vacunarlo a los 6 meses con su primera dosis, a los 7 meses con su segunda dosis y luego del año, la dosis será anual”, sostuvo.

Por ello, instó a los padres de familia a vacunar a sus menores hijos y adultos mayores contra esta enfermedad, pues no solo protege a la persona que es inmunizada, sino también a toda la familia.

DATOS



La influenza es una enfermedad vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones; puede durar una semana aproximadamente y se caracteriza por la aparición de inicio brusco de fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, asimismo, puede acompañarse de otros síntomas como son: dolor muscular, cefalea, malestar general y rinitis.

El virus de la influenza se transmite de forma directa y con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos, además, suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales.

Todos los grupos de edad pueden infectarse de Influenza, sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores (60 años a más) y personas con enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas, pulmonares, renales, entre otras, la infección puede complicarse y provocar neumonía o causar la muerte.