Ministro de Economía en Comisión de Presupuesto del Congreso

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Augusto Oliva Neyra, informó el lunes 10 de junio que a la fecha aún no se ha transferido los recursos para la inversión pública en 223 proyectos, 158 de vivienda, 29 de educación, 17 de agricultura, etc.

Fue al iniciar su presentación en la Comisión de Presupuesto, donde viene explicando las razones de que hasta la fecha no se concretó la totalidad de las transferencias para la inversión pública destinados a los gobiernos regionales y gobiernos locales, según el acuerdo alcanzado en su sesión del pasado 14 de mayo.

Oliva detalló que en 122 proyectos, no se cumplieron con las observaciones de las oficinas de proyectos sectoriales; en 26 se incumplen las normas técnicas; en 31 no se presentaron la documentación correspondiente; en otros 13 no se suscribieron convenios; en 4 porque los terrenos no estaban saneados; y en otros 16, los proyectos no estaban en el sector pertinente.

Informó que el marco de la Ley de Presupuesto, se han transferido recursos para 405 proyectos, siendo los más importantes los sectores de vivienda, construcción y saneamiento, educación y agricultura.

“Es importante cumplir con la subsanación de todas las observaciones para hacer las transferencias, porque permite un seguimiento adecuado con miras a una ejecución adecuada y culminación oportuna”, afirmó el ministro Oliva.

