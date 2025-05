Ministro Barranzuela insta a transportistas de carga a trabajar conjuntamente para solucionar sus demandas

En reunión de trabajo les pidió que traigan propuestas concretas para arribar a normas que beneficien a los representantes de esta modalidad de transporte y al público.

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela Quiroga, hizo un llamado a los transportistas de carga pesada para trabajar juntos, a fin de encontrar una solución conjunta a los problemas que vienen afrontando diariamente en el país.

“Los problemas suyos son los míos y los del Ejecutivo. Traigan propuestas concretas y pondremos a disposición a los funcionarios de asesoría jurídica y nuestros técnicos para crear las normas que solucionen sus demandas. Si se necesita elevarlas a un más alto nivel, lo haremos”, aseguró, en medio de un fructífero diálogo sostenido anoche con los dirigentes de los transportistas.

El titular del MTC escuchó y tomó nota de cada una de las demandas de los transportistas de carga pesada y mercancía, las cuales estuvieron centradas, principalmente, en el alza del precio de los combustibles, aspecto que no está directamente relacionado con el MTC, pues depende de otros sectores del Ejecutivo.

“Somos un ministerio transversal, en el que está incluido todo el movimiento económico del país. Desde ahora cambiaremos nuestra forma de trabajar. Nosotros iremos hacia ustedes con todos nuestros equipos técnicos. Si antes no se les ha atendido en sus demandas, les pido disculpas, pero ahora solucionaremos sus problemas, porque nos debemos a ustedes”, enfatizó.

Los transportistas indicaron que uno de los problemas que los aqueja es el costo de los combustibles, la competencia desleal de los camioneros extranjeros y las trabas burocráticas en la revalidación de las licencias de conducir.

“Queremos una señal, señor ministro, solicitamos al Ejecutivo que se amplíe el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo y solicitamos que no exista competencia desleal con los transportistas extranjeros, pues las grandes empresas mineras, por ejemplo, no nos contratan. Por último, la licencia de conducir para los conductores profesionales mayores de 50 años que no hayan cometido infracciones, deben ser expedidas sin tomar el examen de reglas, como aliciente a los que cumplen rigurosamente con las normas”, plantearon.

El ministro dijo que la reunión continuará el jueves con el viceministro de Transportes, Luis Rivera Pérez, y el viernes. Agregó que luego de cumplir con su recargada agenda al interior del país, retomará el diálogo para ratificar los acuerdos y darle solución a sus demandas.

Otras de las opciones que propuso el ministro es una reunión con la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, a fin de que la representación nacional se entere y apruebe las normas necesarias para solucionar sus demandas.

A la cita asistieron los directivos de las empresas de transportes de carga y mercancía Marlon Milla Apolinario; Giacomo Puccio Quevedo; Heidy Carhuamaca Badaracco; Luis Marcos Bernal; Javier Marchese Quirós; Teófilo Sánchez Meza; Teresa Campos Ayala; Rolando Periche Chunga y Fernando Fuentes.